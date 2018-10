Residência oficial do primeiro-ministro abre ao público. A arte volta a São Bento

A residência oficial do primeiro-ministro no Palácio de São Bento, em Lisboa, abre pela segunda vez as portas ao público, com entrada gratuita. É a iniciativa "Arte em São Bento"



A partir de sexta-feira e sempre ao domingo, até ao final do ano, poderá conhecer por dentro o espaço de trabalho de António Costa.

Ao mesmo tempo poderá ver uma seleção de obras de arte da Coleção António Cachola, agora espalhadas pelas salas.