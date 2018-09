China “sincera” na procura de melhorar relações com Roma

A China está a ser sincera na sua procura de melhorar relações com Roma, diz o porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês.

Falando em conferência de imprensa esta quarta-feira, dias depois de ter sido formalizado um acordo entre a China e o Vaticano para a nomeação dos bispos e no mesmo dia em que Francisco escreveu uma longa carta aos católicos daquele país, Geng Shuang garantiu a sinceridade das intenções de Pequim.

“A China continua disposta a ir ao encontro do Vaticano e a manter um diálogo construtivo, aumentando a compreensão e edificando a confiança mútua, para continuar a melhorar as relações”, disse, sem entrar em mais detalhes.

Segundo o acordo, a China aceitará que seja o Papa a nomear os bispos católicos para aquele país, algo que até então considerava uma ingerência inaceitável nos seus assuntos internos. De acordo com Francisco, os nomes dos candidatos serão propostos pelas autoridades, em conjunto com as comunidades locais, com o Papa a ter a decisão final.