São só 1.600 quilómetros até ao Jamor

Dia 8 de junho de 2018, os filhos do vulcão vieram ao continente.

Com sede na vila de Santa Cruz da Graciosa, ilha da Graciosa, nos Açores, o Graciosa Futebol Clube é, a par com o vizinho e rival Sport Clube Marítimo, o participante na Taça de Portugal desta época que vem de mais longe do Jamor. São mais de 1.600 quilómetros, mas bem que podia ser noutro planeta, pois o Jamor continuará a ser um sonho.

O primeiro contacto da Renascença com os adeptos do Graciosa é feito através do Facebook. João Santos, um natural da ilha que reside no continente, rejubila num comentário na página do clube quando o sorteio dita uma deslocação ao campo do Casa Pia e promete presença e apoio.

No dia do jogo lá nos encontramos junto ao restaurante Dom Leitão, no estádio Pina Manique, enquanto outros adeptos da equipa vermelha e amarela vão surgindo aos poucos. O presidente do clube, André Silva, diz que esperam pelo menos trinta pessoas nas bancadas, na maioria graciocenses e amigos que vivem já no continente, uma vez que a viagem é demasiado cara para que muitos locais acompanhassem a equipa.

Equipados a rigor, João Santos não esconde a alegria de poder ver os seus amigos a jogar em Lisboa. E são todos amigos, garante. “Pode haver um ou outro jovem que não conheça, porque já saí há 12 anos, e eles seriam novos, mas certamente tiro a feição pelo pai ou pela mãe e chego lá!”

A dimensão familiar do Graciosa salta à vista. Sara, de 11 anos, nasceu em Lisboa mas é filha de um graciosense, Duarte, que por sua vez é irmão do jogador Pedro Andrade, e filho do presidente da Mesa da Assembleia Geral. O próprio Pedro, que hoje enverga a braçadeira de capitão, já foi presidente do clube.