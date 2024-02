Dos salários à habitação, oito temas em que PS e AD são quase iguais

Salários

No que toca ao Salário Mínimo Nacional (SMN), que em 2024 está nos 820 euros, tanto o PS como a AD estabelecem como meta ultrapassar a fasquia dos quatro dígitos até ao final da próxima legislatura. O valor que ambicionam para 2028 é exatamente o mesmo: 1000 euros brutos.

Quanto ao salário médio, a AD é um pouco mais conservadora nas expectativas que o PS. A coligação liderada por Luís Montenegro quer que, até 2030, esse montante – que, em 2023, foi de 1505 euros mensais – chegue aos 1750 euros.

No seu programa eleitoral, o PS faz apenas uma referência ao salário médio, não refere nenhum número em concreto. Todavia, o acordo de rendimentos assinado com os parceiros sociais pelo Governo de António Costa, em outubro do ano passado, facilita a vida a Pedro Nuno Santos.

Ficou acordado, em troca de benefícios fiscais, que o salário médio devia subir 20% até 2026. O valor em causa? 1725 euros.

Reposição do tempo de serviço dos professores

A recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores é outro tópico em que as vontades da AD e do PS coincidem. Mas Luís Montenegro é o único que explica como tal irá acontecer.

A AD antecipa que serão necessários cinco anos para o “descongelamento”. A recuperação do tempo de serviço ocorrerá “de forma faseada ao longo de cinco anos” (ou seja, demorará mais que uma legislatura), “à razão de 20% ao ano”.

O PS não se compromete com nenhum calendário ou percentagem. Sinaliza apenas a intenção de “iniciar negociações com os representantes dos professores com vista à recuperação do tempo de serviço de forma faseada”.

Apoios para startups

A queda da Farfetch, o primeiro unicórnio português, não abalou a confiança do PS nem da AD no ecossistema das startups.

Os socialistas defendem ser necessário “investir no ecossistema de inovação e empreendedorismo, explorando o quadro legal favorável e os benefícios previstos para startups, scale-ups, aceleradoras e incubadoras”.

Já a AD propõe a “criação de um fundo para investimento” para “fundos de capital de risco, aceleradoras, business angels e corporate ventures que pretendam reforçar o capital e assegurar uma almofada financeira para empresas em carteira.”

Licença de maternidade e paternidade

Longe vão os tempos em que o ónus da parentalidade ficava apenas nos ombros das mulheres. AD e PS concordam que é necessário reformular as licenças de assistência à família.

A coligação de Montenegro é quem vai mais longe nas promessas. Assume “ponderar a equiparação da licença de maternidade e de paternidade pós-parto.”

Por comparação, o PS é mais comedido. Quer promover “uma maior conciliação entre a vida pessoal, por exemplo através da definição de uma maior partilha na utilização das licenças de assistência à família”.