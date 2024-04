Cancro sub-50. "Eu gosto muito de viver. Só olho em frente, para aquilo que me pode ajudar"

Naqueles primeiros tempos, Cristina sentia-se a viver “num planeta completamente diferente”. “Assim que lhe dão uma notícia destas, parece que não anda. Parece que flutua, parece que não está a acontecer consigo. Parece que está a ouvir ao longe. É tudo tão…”, recorda.

Marca o corpo e a mente

O cancro é de facto uma doença primeiramente física, mas que pode deixar sequelas psicológicas. A diretora do serviço de Psicologia do IPO de Lisboa, Maria de Jesus Moura, diz que o sistema de saúde já olha com todo o cuidado para esta dimensão das doenças oncológicas.

O recurso a este apoio é muito diferente de caso para caso, garante. Há até pessoas que decidem não recorrer a ele. Maria de Jesus Moura conta que na fase de diagnóstico, por exemplo, é muitas vezes a família a fazê-lo “porque considera que a pessoa, sobretudo se for um jovem adulto, pode estar a lidar com um impacto muito significativo, que tem a ver com a crise de vida, com o choque. Não só com as grandes alterações físicas, como também com as alterações emocionais com as quais pode estar a lidar”.