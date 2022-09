Sameiro. João perdeu o sustento e viu chamas que pareciam “bichos” a saltar

O milagre das abelhas

No meio da desordem provocada pelas chamas, de momento, a única coisa de que João Biscaia se pode regozijar é das suas colmeias que, contra todas as expectativas, escaparam. “Fui obrigado a trazê-las cá para baixo, que lá em cima ficou tudo queimado. As abelhas queriam apanhar alguma coisa e não tinham lá nada”, conta.

Semeadas no meio da serra, o reformado chegou a dar as colmeias como perdidas depois do incêndio. Um filho que veio à aldeia para ajudar, contudo, foi à procura e descobriu que apenas três haviam ardido. “Aquilo foi um milagre”, nota.

Segundo o casal, os bombeiros fizeram tudo o que podiam. “Não tiveram culpa. Quem andava a comandá-los é que teve culpa.” Quem em concreto? A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Instituto da Conversação da Natureza e das Florestas (ICNF), entidade responsável pela gestão do Parque Natural da Serra da Estrela.

“Antigamente, [os bombeiros] trabalhavam com mais segurança. Botava-se contrafogos, segurava-se no sítio que era devido. Agora a malta [do parque] não deixa botar fogos a ninguém. E por isso é que isto adiantou mais”, atira João.

O idoso queixa-se ainda de descoordenação no ataque inicial ao incêndio na Serra da Estrela - erro já admitido pelo Governo e ANEPC. Sérgio Costa, autarca da Guarda, afirmou-o publicamente mais do que uma vez, ainda o incêndio estava ativo.

As proporções da catástrofe têm, por isso, uma explicação, mesmo que parcial. João sentencia: “Foi mais relaxe que outra coisa.”