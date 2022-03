Da Ucrânia para Portugal. Mudar de vida num par de horas

Em Lisboa, e além do apoio da família, Romana e os filhos têm contado também com a ajuda de muitos portugueses. Ofereceram-lhes vestuário, produtos de higiene e comida. “A roupa era nova. Vinha ainda com as etiquetas e com um talão de troca”, conta, com a voz embargada. “Também recebemos apoio da junta de freguesia que vai pagar uma parte dos passes para nos conseguirmos deslocar.”

O filho mais novo, de 11 anos, já foi à primeira aula, em ucraniano, numa escola em Benfica, e prepara-se para ter aulas online com os professores que tinha na Ucrânia, até estar inscrito num estabelecimento de ensino, em Portugal. O mais velho, de 17, tem uma oportunidade de começar a trabalhar, em breve – aguarda apenas a obtenção da necessária documentação. “Como ele completa 18 anos no verão, tive medo de que não o deixassem passar na fronteira”, assume. “Sei que ele também desejava ficar e lutar– o pai e os amigos estão lá. Felizmente temos conseguido convencê-lo que tanto eu, como o irmão, precisamos dele.”

Romana trabalhava na área logística de um supermercado, na zona de Lviv, mas nos últimos meses esteve de baixa, na sequência de complicações de saúde provocadas pela Covid-19. Já está a ser acompanhada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, mas provavelmente não poderá voltar à vida ativa nas próximas semanas.

Vive angustiada com a possibilidade de o marido poder ser atingido pelas bombas, mas também com o teor de algumas mensagens que circulam nas redes sociais, vindas de ucranianos que decidiram permanecer no país. “Dizem que eles é que são fortes, porque decidiram ficar e lutar pelo nosso país. Isto emocionalmente é muito difícil gerir.”