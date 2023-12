Dentro de um colonato. O rabi de espingarda às costas que vê Abraão da janela do quarto

Considera, por isso, que a prioridade do governo e do exército tem de ser “arrancar o mal”, erradicar o Hamas, sustentando que “não há outra opção para continuarmos a viver”.

Depois, talvez já seja possível sentar-se a “tomar um chá”, como referia antes.

“No futuro, se me pergunta num plano ideal, adorava ver as pessoas a viver lado a lado. Não sei se a resposta é uma solução de dois estados ou de um estado, mas se for uma solução de dois estados ficarei muito preocupado com os judeus que vivam num estado palestiniano, porque sabemos o que acontece aos judeus em terras árabes, vimos em 1948”, desabafa.

E se essa solução, para ser realmente viável, implicasse que todos os colonatos fossem removidos da Cisjordânia? “Seria um evento muito, muito triste, porque temos uma ligação de mais de 4000 anos a este lugar”, começa por responder.

“Se isso fosse o necessário para trazer a paz, de verdade – e não como quando saímos em 2005 de Gaza – seria um preço que poderia valer a pena pagar”, admite. Mas não acredita que seja uma solução. “Não sei como se consegue garantias disso, tendo em conta que tivemos garantias no passado e elas foram destruídas por rockets”, remata.

O colonato-fortaleza das irmãs Goldstein

“Se lhes dermos estes lugares, vão disparar contra Telavive a partir daqui”, ouvimos a seis quilómetros de distância, no colonato de Neve Daniel, onde vivem cerca de 3000 pessoas. Fica no ponto mais alto de Gush Etzion, quase mil metros acima do nível do mar – o que, nas palavras de Benjy Myers lhe assegura “o melhor tempo de Israel”, com “brisa agradável” no Verão e neve no Inverno.

De alguns pontos do colonato é possível, em dias limpos, ver Telavive a oeste e as montanhas da Jordânia a este. As casas são modernas, com jardins bem cuidados. Aparenta ter o sossego e qualidade de vida de um típico bairro de classe média alta.