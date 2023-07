Família de acolhimento. "Cuidamos da bebé como se fosse um filho nosso"

“Se estivesse numa instituição, não era a mesma coisa”

Educadora de infância, Isabel Fortuna decidiu ser família de acolhimento há pouco mais de um ano e despediu-se de “Mimi” há pouco mais de um mês.

“Fui casada durante 20 anos e sempre dissemos aos nossos filhos que queríamos adotar uma criança. Entretanto, a vida dá voltas que nós não esperamos e nós separamo-nos. Não fazia sentido, sozinha, adotar uma criança, mas os meus filhos sempre cobraram um bocadinho. Um dia na escola, a mãe de um aluno meu apareceu com um bebé e falou-me do projeto e eu fiquei: ‘isto pode ser a resposta’. Cheguei a casa, falei aos meus filhos: ‘o que vos parece?’ E foi assim, um bebé.”

A primeira chamada para ir buscar um bebé hospital aconteceu um mês depois do processo de candidatura ser aprovado, no fim de julho do ano passado.

“As pessoas todas organizadas para irem de férias, incluindo eu, que ia daí a três dias. E ligam-me: ‘ou vai para si ou para uma instituição.’ E eu: ‘Postas as coisas assim, vem para mim, não é?’ Cheguei a casa numa terça-feira, falei com os meus filhos, e fui buscá-la na quinta-feira. Tinha falado com a minha família na quarta-feira e na quinta à hora de almoço já tinha tudo o que precisava [para cuidar da bebé] em casa.”