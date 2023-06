"Ninguém estava à espera". Há mais jovens a ler livros à boleia dos "tiktokers"

Mas há ainda muitas assimetrias a nível nacional, nomeadamente nas escolas e a nível social. Isso reflete-se na implementação de hábitos de leitura?

Nós queremos trabalhar com todas as escolas e se as escolas tiverem muitas dificuldades e tiverem um contexto de partida muito difícil, nós estamos preparados para as ajudar. Isto não é um plano de ação para as escolas que já têm muitos hábitos e muitos projetos.

Pode ser para uma escola que quer começar do zero. Será difícil neste momento haver uma escola que não tenha nenhum projeto de leitura, mas mesmo que haja, nós estamos prontos para trabalhar com todos. Para mim, é importante que todos percebam isto.

Os resultados dos alunos que têm famílias que não leem são sempre muito mais baixos academicamente do que os que têm famílias que leem e, portanto, a escola tem aqui um papel enorme de equalizador social.

Se as famílias não leem, a escola tem de lhes dar esse hábito. Tem de lhes dar a essa prática, essas competências. Tem de investir ainda mais para suprir essa falha, ou essa falta que os alunos têm.

O preço do livro pode ser um entrave no acesso à leitura? Ou as bibliotecas podem suprimir essa questão?

Eu diria que sim, às duas perguntas. Os livros, de facto, em Portugal ainda são muito caros. Nós todos os anos enviamos financiamento para as escolas comprarem livros para atualizarem os seus repositórios. Esta é uma medida que talvez não seja muito conhecida. A maior parte do nosso orçamento é para financiar a aquisição de livros para que as escolas tenham fundo documental atualizado. As bibliotecas municipais também o têm feito. Há bibliotecas municipais com programas para trazer pessoas à biblioteca muito interessantes, de forma que o facto de não podermos comprar livros não seja um impedimento para lermos.

Que outros raios de ação tem o PNL como prioridades?

Os Planos Locais de Leitura. Para nós é muito importante trabalhar com as comunidades e apoiá-las a criarem comunidades leitoras a partir dos contextos locais. Quer sejam comunidades mais idosas, mais rurais, mais isoladas. Quaisquer que sejam as características, queremos trabalhar com os municípios para que os planos locais de leitura sejam muito adequados e deem resposta a essas comunidades. Este é um desafio muito grande, porque significa encontrarmos resposta para todos.