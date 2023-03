Amizades, guerras, universos paralelos. Quais são os nomeados para o Óscar de Melhor Filme?

A Oeste Nada de Novo

É uma nova adaptação do romance clássico de Erich Maria Remarque, um verdadeiro veterano da Primeira Guerra Mundial, que escreveu um retrato fictício sobre as experiências dentro das trincheiras.

O livro foi rapidamente adaptado para filme, em 1930. Essa primeira versão foi muito bem recebida, à época, e ainda hoje é respeitada como uma fiel execução do livro.

A mais recente adaptação, realizada no ano passado por Edward Berger, contou com produção da Netflix e o ator austríaco Felix Kammerer, no papel principal. Ao contrário do filme de 1930, que foi feito por norte-americanos e é falado em inglês, a nova adaptação conta com uma produção muito mais europeia e com atores que falam alemão e francês - as duas línguas decisivas na narrativa.

"A Oeste Nada de Novo" leva para o ecrã os relatos crus e dolorosos do livro que o inspira e, ao longo de duas horas e meia, caracteriza com uma precisão histórica considerável as experiências da Primeira Guerra Mundial. Não é, de todo, o filme mais fácil de ver, sobretudo para espectadores mais sensíveis.

Na corrida ao Óscar, venceu o prémio equivalente dos BAFTA e conta com um bom presságio histórico: O filme original, de 1930, venceu o Óscar de "Melhor Filme", na época.