Fábio Porchat: "Fiquei apaixonado. Vou iniciar um tráfico de idosos para o Brasil"

“Rir junto faz diferença”, diz Fábio Porchat. O humorista brasileiro, conhecido através do coletivo Porta dos Fundos, está de regresso aos palcos portugueses com um espetáculo de stand-up comedy em nome próprio que apresenta dia 13 no Coliseu do Porto, dia 14 no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, e a 15 fevereiro no Coliseu de Lisboa.

No rescaldo da pandemia, Fábio Porchat admite que “estava precisando desse show de stand-up” e de se “sentir engraçado de novo”. Em entrevista à Renascença, o humorista que deu rosto ao programa televisivo “Viagem a Portugal”, que teve por base o livro do Nobel José Saramago, admite que hoje conhece melhor o nosso país.

Da experiência guarda memória da forma como foi recebido e, em particular, dos “idosos portugueses” que “são maravilhosos porque são um pedaço vivo de Portugal”. “Muitos idosos olhavam para mim e falavam: 'vem aqui'. Queriam conversar, queriam bater papo. Eu fiquei apaixonado! Vou iniciar um tráfico de idosos para o Brasil, eu preciso deles lá!”, diz a rir o humorista.

Que espetáculo de stand-up comedy traz para o público português, agora que conhece melhor Portugal?

Pois é! Na verdade, fico feliz de estar de volta a Portugal fazendo o meu novo show de stand-up "Histórias do Porchat". É um show em que tudo começou em Portugal, na verdade! A estreia mundial do espetáculo foi aqui no início do ano passado, quando eu ainda estava descobrindo ele. Aí fui ao Brasil, entrei em cartaz, fiquei com o espetáculo lá durante o ano inteiro, então agora volto com o espetáculo um pouco modificado.

Porquê? Em que é que foi mudando o espetáculo?

Fui acrescentando novas histórias. São as minhas histórias de viagem, então eu falava já de uma dor de barriga no Nepal, de uma massagem erótica na Índia. Mas acrescentei um bolinho de ervas de Amsterdão. Eu fui "azeitando". A gente diz isso aqui também? Fui acrescentando o texto, porque o stand-up não se ensaia, não tem essa de ficar dois meses ensaiando. A estreia já é a primeira vez que você vai fazer. Conforme o texto vai sendo feito, você vai-se apresentando, você vai vendo onde é que estão rindo mais, onde estão rindo menos. O que é que eu posso tirar? Que eu posso acrescentar? E o texto vai-se organizando enquanto ele está valendo. Eu volto um ano depois para Portugal, já com o texto valendo perfeito, totalmente pronto para fazer o pessoal dar risada.

Qual a exigência do público português? Ri menos? É mais difícil de provocar o riso aqui?

Eu acho que o povo português ri onde tem de rir. Isso é muito bom! Fazendo as piadas aqui, as primeiras vezes que eu vim para cá, eu fiquei perguntando, será vão entender o meu estilo, o meu jeito? Será que tem a ver o humor brasileiro com o humor português? Mas como os portugueses assistem muito Porta dos Fundos e assistem ao meu programa, e agora que eu já estou muito mais íntimo do povo português, já saquei que eles riem onde tem piada, ponto final! E isso é muito bom. Eu me sinto muito em casa, que é como se eu estivesse fazendo no Brasil.

"Os idosos portugueses são maravilhosos porque eles são um pedaço vivo de Portugal. Eu digo brincando que que são as "Jangadas de Pedra" desse Portugal."

Como é que foi essa experiência de ter percorrido o país, sobretudo porque o fez através do livro "Viagem a Portugal", de José Saramago? O que é que foi conhecendo melhor do nosso país que possa contaminar a forma de fazer humor?

Foi um privilégio. Eu fiquei dois meses viajando por Portugal. Sempre que eu comento com alguns portugueses: 'você conhece Portugal melhor que eu! Você foi em lugares que eu nunca fui, que eu já soube e que estou marcando, de ir'. E realmente Portugal comparado ao Brasil, é um país de dimensões muito menores, mas um país imenso! Eu fiquei muito surpreso com a dinâmica cultural do país, com a recetividade do povo, porque a gente fala o brasileiro é caloroso e recebe, e o português é mais europeu, mais fechado.

Claro, talvez o brasileiro seja um pouco mais aberto. Mas o povo português me recebeu muito bem, não só aqueles que me reconheciam, porque metade do país não sabe quem eu sou. Muitos idosos olhavam para mim e falavam "vem aqui". Queriam conversar, queriam bater papo. Eu fiquei apaixonado! Já tinha ido a algumas aldeias, mas assim, eu vou iniciar um tráfico de idosos para o Brasil, que eu preciso deles lá.

Os idosos portugueses são maravilhosos porque eles são um pedaço vivo de Portugal. Eu digo brincando que que são as "Jangadas de Pedra" desse Portugal. Eles estão ali, naquelas aldeias que estão cada vez menores e mais diminutas, e eles sentem falta de gente ali, de juventude. E quando você para para ouvi-los, as histórias são fantásticas. Então eu fiquei encantado.

Com a gastronomia incluída?

Não vou nem entrar no papo da comida portuguesa, porque senão a gente vai ficar aqui dez horas falando.

E ganhávamos mais quilos!

Cada lugar que eu ia, tinha de experimentar as melhores bochechas de porco de Portugal, o melhor bacalhau, ah! Tem de experimentar o melhor borrego. Todo o lugar tinha "o melhor" e o pior é que era mesmo!