​“Queria retratar e reforçar a humanidade de Salgueiro Maia”, diz realizador Sérgio Graciano

Como nasceu a ideia de fazer esta biografia sobre o Salgueiro Maia?

Foi o António Sousa Duarte e o José Gandarez que tiveram a ideia de fazer este "bio pic", ligaram-me e eu fui ao escritório da Sky Dreams. Falaram-me da proposta do filme, da ideia, se eu achava bem? Como é que se pode dizer que não a uma biografia de Salgueiro Maia?! Claro que aceitei e depois foi um processo normal.

Como foi criar o guião?

Eu chego quando o guião já tem uma primeira versão escrita. Depois li, dei as minhas notas, desenvolveu-se uma terceira ou quarta versão do guião e depois fomos ultimando os detalhes até chegarmos ao filme.

Tinha memória de Salgueiro Maria?

Eu lembro-me perfeitamente do Salgueiro Maia, não sou assim tão novo, por isso era uma pessoa bem presente na minha vida porque ele morreu em 1992 e eu já tinha 17 anos e lembro-me perfeitamente. Sei o que ele fez pelo nosso país, por isso é uma memória boa minha e agora vamos ver se é uma boa memória para todos os portugueses.

Quis com este filme dar a conhecer o homem por de trás do herói?

Sim, acho que já todos conhecíamos um bocadinho do herói, ou se não conhecíamos deveríamos conhecer. Mas acho que o filme incide mais em cima da história da pessoa de Salgueiro Maia, não tanto do herói. Fui à procura deste Salgueiro Maia. Falei com a Natércia [viúva de Salgueiro Maia], falei com alguns capitães de abril, mas confesso que foi com base nas minhas conversas com a Natércia que foi crescendo e ganhando forma este homem. Não sei se o fiz tão fiel aquilo que ela imaginava dele ou ainda se lembra, mas ela na antestreia disse-me que eu lhe dei toda a humanidade. Havia coisas que ela achava diferentes, mas pelo menos em humanidade, estava lá. Fiquei feliz porque no fundo era isso que queria retratar e reforçar, a humanidade de Salgueiro Maia.

Há algum familiar de Salgueiro Maia que entre no filme?

Entra a neta, a Daniela que nunca o conheceu o avô, mas o António Sousa Duarte achou por bem que alguém da família entrasse no filme, então a dada altura nas cenas da Revolução, no Largo do Carmo, ela entrega um cravo ao Tomás Alves, o ator que faz de Salgueiro Maia e dá-lhe um abraço. Foi um abraço muito emotivo. Foi um momento de silêncio no plateau, como há poucos. Ali pairou uma coisa estranha. Foi muito bonito.

Este é um filme que foi rodado em plena pandemia. Como foram as filmagens?

Foi horrível, porque foi o primeiro filme a ser rodado. Era o desconhecimento total, havia muitas dúvidas. Nós estamos sempre de máscara, sempre de álcool-gel, púnhamos luvas. A DGS passava na rodagem com a polícia para se certificar que estávamos com os figurantes certos. Foi horrível. Foi a primeira reação a tudo. Foi um filme bastante difícil por isso. Era o desconhecido. Ainda ninguém sabia nada sobre a doença e tivemos que rodar uma longa-metragem.