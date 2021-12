Expo Dubai aproveita talento português e foi “beber experiência” à Expo 98

Luís Castro Henriques está otimista. Espera que a presença portuguesa na Expo Dubai “permita ter uma taxa de crescimento das exportações naquela zona, maior do que temos tido”.

Em entrevista à Renascença, depois de superar os 100 mil visitantes no Pavilhão de Portugal, o comissário português revela que o “talento” português foi procurado pela organização da Expo Dubai.

Devido à experiência da Expo 98 de Lisboa, o Dubai conta com Rolando Borges Martins “antigo responsável máximo da Parque Expo”, como um dos “responsáveis máximos das operações da Expo” Dubai.

Apostado em conseguir uma poupança de 10 por cento no orçamento da presença portuguesa, o comissário espera no Dubai “chegar a um número mais elevado de investidores daquela zona”.

Que balanço faz da presença portuguesa na Expo do Dubai?

Faço um balanço muito positivo. Já tivemos 100 mil visitas. Isso mostra o interesse dos visitantes da Expo em visitar o Pavilhão de Portugal. Há muitos pavilhões e por isso é sempre bom o nosso ser selecionado, demostra o interesse do seu conteúdo, a sua visibilidade e demonstra como tem tido uma agenda plena que tem trazido tanta gente ao pavilhão.

De que forma Portugal é mostrado no Pavilhão?

O lema do pavilhão é "Portugal, um mundo num país". Quer representar a abertura e como Portugal e os portugueses ligam pessoas e culturas pelo mundo fora há centenas de anos. Isso está representado, primeiro na arquitetura do pavilhão. É um desenho do arquiteto Miguel Saraiva, representa uma caravela estilizada. No fundo é uma alusão a este período em que ligámos as pessoas através dos mares. Segundo tem uma praça no piso térreo que é completamente aberta a todos os visitantes e que permite aos visitantes interagirem com determinadas áreas do pavilhão e inclusive com uma pequena zona onde se recebem pessoas e fazem eventos. Depois temos toda a experiência expositiva no primeiro andar.

Como é essa exposição no interior do Pavilhão de Portugal?

Temos uma experiência central e imersiva sobre Portugal. Apresentamos a diversidade e beleza de Portugal, seja natural ou arquitetónica e também a ligação ao mundo árabe através dos azulejos. Depois temos uma zona expositiva mais personalizada onde cada visitante pode escolher o conteúdo que quer seguir de forma mais próxima e onde interagimos com os visitantes. É muito engraçado porque o retorno que nos dão é que saem dessa experiência a dizer que não sabiam aquilo sobre Portugal, que foi muito interessante, ou aprendi algo! Essa zona está dedicada a temas centrais que estão em consonância com o tema da Expo, nomeadamente a sustentabilidade, a inovação e toda a ligação que Portugal tem com o mundo. Isto tem gerado muito interesse. Temos também uma zona onde as crianças podem fazer um jogo em que representam um pinguim que anda pelo mar a recolher lixo. Uma alusão na aposta na sustentabilidade dos mares que Portugal pretende.

Apostaram também em dar a conhecer a gastronomia?

Temos um restaurante fantástico no último andar com vista sobre o Jubilee Park. É um restaurante liderado pelo chef Chakall e que tem tido imenso sucesso. Também apresenta a gastronomia portuguesa. No final da visita ao pavilhão há uma loja, a que chamamos a PT Concept Store em que apresentamos produtos que são relacionados tradicionalmente com Portugal, mas que têm inovações de design ou tecnológicas que chamam à atenção e demonstram a nossa sofisticação do saber fazer. É a associação entre a autenticidade, as matérias primas, as técnicas tradicionais e a inovação e design.