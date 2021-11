Com o adeus ao "Game of Thrones", Monsanto diz olá aos turistas

Como libelinhas metálicas atarefadas e carregadas, nas últimas semanas de outubro, foram muitos os helicópteros que cruzaram os ares entre as aldeias de Penha Garcia e de Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova. Depois, durante cinco dias, houve uma pausa. Mas agora o cirandar das libelinhas retomou - levando a carga no sentido inverso.

As filmagens em Monsanto de “A Casa do Dragão”, prequela da série “Guerra dos Tronos” (GoT), terminaram na terça-feira, 3 de novembro; todos os vestígios de quem por ali passou, os cenários montados no castelo, irão sumir-se a título definitivo até 13 de novembro. Só em 2022, quando (em princípio) a série estrear, é que se saberá o que por ali foi filmado.

Durante a última semana de outubro, dezenas de figurantes portugueses – voluntários da aldeia e redondezas – treparam a povoação inclinada, pejada de barrocos graníticos, rumo ao castelo. Mas nenhum está disposto a partilhar ao que assistiu, o que foi dito a quem esteve presente, por motivos óbvios: assinaram contratos com cláusulas de confidencialidade. “Ninguém quer levar com um processo da HBO [canal de televisão por assinatura que detém os direitos de transmissão da série]”, confessa um dos figurantes à Renascença.

Nem os moradores da aldeia puseram olho em “alguma coisa” do que se passou na fortificação, conta Augusta Mateus, 77 anos. A idosa, que encontrámos à porta de casa, numa das laterais da rua da Igreja, diz que neste momento, acima de tudo, está contente pela “confusão” ter terminado. “Prometeram que não iam incomodar a população. Mas, afinal, ficámos com ruas interrompidas. Foi uma complicação desgraçada, a gente queria passar e não podia”, queixa-se.

Antes das filmagens, foi vendida aos moradores uma ideia: à imagem do que tem sucedido noutros locais onde foi filmada a série GoT, virá aí uma nova torrente de turistas. O transtorno que enfrentaram durante as últimas semanas, porém, deixou-os de pé atrás.

“Estes dias foi pior, não tínhamos ninguém”, diz António Beatriz. O homem, de 59 anos, explora o café "O Baluarte”, situado logo à entrada de Monsanto, há mais de uma década.

Com a estrada cortada na povoação da Relva, que fica a cerca de dois quilómetros de Monsanto, foram poucos os turistas que ousaram subir à aldeia. “Eles tinham tudo cortado. Os guardas diziam aos turistas que tinham que vir a pé. Chegaram a vir pessoas aqui pedir um número de táxi para ir para baixo. Isto não se faz”, diz António.