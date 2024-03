"Defender a eutanásia é uma forma de extremismo"

A Igreja está distante de todas as posições consideradas desumanas e antidemocráticas. Deve manifestar que está contra e manifestar o seu distanciamento?

Em relação a propostas, sim, o que não significa necessariamente em relação a partidos. É verdade que nós tivemos um exemplo da Alemanha, em que a Igreja Católica manifestou concretamente a desconformidade entre propostas de um partido de extrema-direita e a doutrina da Igreja. E também a Igreja Luterana. Mas é um contexto específico, esse, o da da Alemanha, que tem a ver também com todo o trauma histórico do racismo, que põe em evidência sempre essa experiência traumática. E ainda bem que assim é...

Transportando para Portugal, temos posições de alguns partidos que também nos fazem recordar aquilo que falou agora mesmo, da situação da Alemanha?

Pois, não chega a esse ponto, mas, por exemplo, quando se faz uma proposta de restringir os apoios sociais aos imigrantes e exigir que só após cinco anos de contributo para a Segurança Social se possa aceder a esses benefícios, numa situação de discriminação em relação aos cidadãos nacionais, temos uma proposta que é inconstitucional e desumana. Acho que se deve rejeitar este tipo de propostas. Não significa que da parte desse partido todas as propostas sejam de rejeitar, só porque vêm desse partido. Se esse partido se propõe a revogar a lei de eutanásia, é algo que quem esteve contra a aprovação dessa lei também aprova.

Depois, há outras propostas que se podem discutir, também no âmbito da política criminal. Em todo o caso, não devemos fugir ao debate, ao diálogo também em relação a essas propostas, porque parece-me contraproducente. simplesmente, fechar e nem sequer discutir estas questões e marginalizar as pessoas que as defendem. Isso tem um efeito contrário. As pessoas que pensam de determinada maneira não veem isso refletido na comunicação social mais influente, etc. Depois, as pessoas ficam surpreendidas quando estas propostas acabam por obter apoio…

Devemos pensar que nem sempre as pessoas ao votar em determinado partido são motivadas por este tipo de propostas. Devemos ter isso em conta. Pode ser que se exija também fazer algum estudo sobre a motivação que leva as pessoas a votar e, portanto, é importante não estigmatizar as pessoas que votaram neste partido e lhe deram uma votação significativa que não podemos ignorar. Isso já foi feito por várias pessoas de vários partidos.