"É urgente" ouvir as crianças e "fazer a educação para a paz, e nós fazemo-la"

No encontro estiveram crianças de países em guerra - crianças da Palestina, da Ucrânia e da Síria -, e houve perguntas que foram muito pertinentes sobre a guerra: 'porque é que ninguém defende as crianças?', ou 'como é que se faz a paz?'. Há a sensação de que as crianças estão hoje mais desprotegidas nos conflitos?

As crianças são as mais desprotegidas, mas têm muita força. Como diz o Papa, se se desse oportunidade aos sonhos da criança, o mundo estaria muito melhor. Percebemos isso quando as ouvimos, elas expressam opiniões, sentimentos e, sobretudo, a realidade que vivem. Pena é que os adultos não as ouçam, porque elas têm uma força de vontade muito grande. Espero que esse seja o futuro, ouvir o pensamento da criança e do adolescente, as suas preocupações, ansiedades, a realidade me que vivem. O mundo seria necessariamente melhor e mais justo, porque elas são muito sensíveis.

A imagem do sofrimento das crianças costumava ser uma espécie de travão ético para a violência e, sobretudo, costumava mobilizar muito a comunidade internacional, mas a própria UNICEF diz que o impacto da guerra nas crianças é "um dos lados mais invisíveis do conflito", apesar dos apelos do Papa Francisco, do secretário-geral da ONU, António Guterres. Como é que o MAAC acompanha estas questões? É uma preocupação maior hoje?

É uma preocupação muito grande. Mas auscultamos sempre as crianças nas suas preocupações. Somos um movimento sinodal, que escuta, que ouve. Na última assembleia (em junho) as preocupações que levaram foi a paz, os medos - o medo dos conflitos, o medo do racismo. Mas ao mesmo tempo levaram a esperança num mundo melhor, que pode ser transformado por pequenas coisas e pequenas ações, que as crianças no seu meio vão fazendo. Quando damos espaço para as ouvir - faz parte dos princípios do MAAC a partilha da vida das crianças -, isso surge.

Não é uma análise imediata que as crianças conseguem fazer, mas desenvolvemos ações. Por exemplo, quando foi a guerra da Síria - em que tínhamos lá também o movimento congénere - houve uma mensagem de esperança para as crianças de lá. Em todas estas preocupações é refletido o que é que o movimento pode fazer, ou que é que as crianças podem fazer.