"Porque atingem as crianças na guerra?", pergunta o Papa. "É uma crueldade"

Várias crianças, representando países de diferentes continentes, puderam colocar várias questões ao Papa. Uma delas, da Ucrânia, perguntou “como se faz a paz?”. “Não é fácil”, respondeu Francisco, considerando que é certamente menos difícil dizer como se faz a guerra “porque se faz com ódio e vingança”. E lançou um desafio: “Querem fazer a paz? Façamos um gesto todos juntos: de mão estendida – assim se faz a paz, saudando os amigos e recebendo todos em casa. A paz faz-se com o coração e de mão estendida.”

O Papa foi recebido esta segunda-feira em festa na sala Paulo VI, no Vaticano, onde o aguardavam mais de sete mil crianças, em representação de 84 países, convocados para ali partilharem as suas “esperanças e preocupações com o futuro”.

“Temos de trabalhar pela paz”, no médio oriente e em todas as outras guerras que há no mundo, respondeu o Papa, depois de uma menina da Palestina ter perguntado se “a paz já não volta?”.

Outra criança, da Síria, quis saber porque é que há tantas crianças vítimas de conflitos armados, e Francisco não escondeu a consternação. “Ouvi nas notícias quantas crianças têm sido mortas… são inocentes! Porque atingem as crianças na guerra? É uma crueldade”, afirmou, pedindo de seguida que todos fizessem “um pouco de silêncio” e pensassem “em tantas crianças atingidas”, porque “é uma injustiça”.

Houve também perguntas sobre as alterações climáticas, com o Papa a lembrar que a mudança de hábitos e comportamentos começa em cada um. “Todos devemos estar preocupados com a natureza, e ajudar. Por exemplo, se estão na praia a beber” um refrigerante “deitam a lata no mar? Fazem isso? Não. Devemos respeitar a natureza e o Criador, porque a natureza inclui-nos. Estou preocupado com natureza, assim como vocês devem estar. Obrigada por se preocuparem”, disse ainda.

O evento “Crianças encontram-se com o Papa” foi organizado em conjunto pela Comunidade de Santo Egídio e por organizações ligadas à família franciscana, com o patrocínio do Dicastério para a Cultura e Educação, presidido por D. José Tolentino Mendonça. Na abertura o cardeal português agradeceu a presença de tantas crianças, muitas de regiões atingidas por conflitos.

“Sabemos que o mundo está a viver um momento muito difícil. Tantas crianças como vocês estão a sofrer, por causa da pobreza ou da guerra. Alguns de vós vêm de zonas do mundo onde isto acontece. A vossa alegria, os vossos sonhos, a vossa presença aqui são potentes antídotos contra estes males”, sublinhou.