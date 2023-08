Papa deixa “vazio” na Serafina. “Vamos cair no esquecimento”

Quem de repente é visto também pode ser rapidamente esquecido. É essa a sensação que Ana Maria, moradora e proprietária de um café na Serafina, Lisboa, tem. Nos últimos meses, devido à visita do Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), foram muitas as notícias publicadas sobre o bairro. E as rotinas locais mudaram.

As rondas das forças policiais foram reforçadas, assim como os serviços de limpeza municipais. Mas, agora que o líder da Igreja Católica passou, a dona do café D. Ana Maria, que fica a menos de 100 metros do ao Centro Social e Paroquial (CSP) – Igreja de S. Vicente de Paulo, teme que tudo volte a ser como sempre foi.

“Não vamos ser hipócritas. O bairro vai cair no esquecimento. Claro que vai”, diz. “A voz [de Deus] não vai chegar onde deve, porque eles [os políticos] têm a mania de ter os ouvidos tapados.”

A visita do Papa Francisco, que durou cerca de uma hora, irá, então, deixar um “vazio” em mais que um sentido: espiritual, “uma sensação única”, mas também político.

“Os políticos lembraram-se agora de nós, ao nível de limpeza, a nível de policiamento mais apertado, mas nós precisamos disso nos outros dias. Não é só agora quando vem o Papa, porque têm de ter uma segurança máxima e limpeza máxima. Nós precisamos disso é todo o ano”, afirma Ana Maria.

“Frustrada”, encostada à fita de plástico da polícia que delimitava o perímetro de segurança, a moradora queixa-se à Renascença que poucos moradores conseguiram credencial para estar no CSP da Serafina, mesmo ao lado do Papa Francisco.

“Devíamos ter acesso para conseguir ver o Papa. Não é pessoal que vem de fora que vai ter mais acesso com certeza que nós”, atira.