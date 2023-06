Serafina. O bairro onde “nem os polícias entravam” vai receber o Papa

O Centro Social e Paroquial emprega 170 pessoas que, nas mais diversas funções, mantém em funcionamento o berçário, a creche, o jardim de infância, ATL para crianças e jovens, lar para idosos, centro de dia para a terceira idade e deficientes e ainda apoio domiciliário. São respostas direta a mais de 700 pessoas, sem contar com as largas centenas de refeições que providencia.

“A presença do Papa aqui é uma bênção. O mundo inteiro vem ao encontro do Papa e o Papa vem ao nosso encontro, isto parece um absurdo”, diz à Renascença o pároco, o cónego Francisco Crespo.

“Sentimos que no último ano, ano e meio, tem aumentado o tráfico aqui no bairro, mas estamos a tomar as medidas que nos são possíveis”, assegura o autarca.

A última coisa a ser construída foi a Igreja, porque, explica o padre, primeiro quis dar resposta “ao Cristo vivo”. “É uma obra aberta a todas as pessoas, a todos e, graças a Deus, posso dizer com alegria que daqui nunca ninguém sai sem uma resposta”.

Sobre a visita do Papa, Miguel Belo Marques reconhece que as “questões logísticas associadas” vão representar “um acréscimo de trabalho”, mas que será feito com alegria. “Recebermos o Santo Padre na nossa freguesia, aqui no nosso bairro da Serafina, terá que ser sempre e será sempre uma grande alegria”.

O autarca considera que a vinda do Papa “é um reconhecimento do trabalho magnífico que tem sido feito” na paróquia e no centro social e que tem ajudado a melhorar o local.

“Existe verdadeiramente um bairro da Liberdade e um bairro da Serafina antes do Centro Social e Paroquial e um bairro depois da presença do Centro Social e Paroquial, e sem dúvida que o bairro que veio depois é muito melhor sobre todos os aspetos”, garante à Renascença.

A população do bairro mal pode acreditar na vinda do Papa. Pensam que “é um bairro de lata” que não mereceria a visita, diz uma idosa de 83 anos. Mais adiante, encontramos um casal que garante fazer tudo para ir ao encontro de Francisco.

Questionado sobre o que diria ao Papa, se tivesse oportunidade de lhe falar, Bernardo ensaia o diálogo. “Buongiorno Papa, cmo estás?”.