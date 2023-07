JMJ. Portuguesa de 90 anos acolhe duas peregrinas em casa

Idalina "não imagina" que tem 90 anos e é junto dos jovens que se sente como peixe na água.

“Às vezes falam nos velhos e é que me lembro”, sorri, enquanto recebe das mãos das peregrinas champanhe e mel. E além dos produtos parisienses e do queijo da Serra da Estrela, a mesa vai sendo composta com rolo de carne e arroz de cenoura, semifrio de pêssego e leite creme para a sobremesa. Tudo feito pela Idalina.

As peregrinas Laëtitia de Commines, 20 anos, estudante de Direito e Agathe Duveau, de 19, aluna de Terapia da Fala, agradecem.

"Estou super feliz e muito bem acolhida, ainda não liguei à minha família, eles confiam, pas de nouvelles, bonnes nouvelles”, refere Laëtitia.

"É a primeira vez em Portugal, um país muito acolhedor, caloroso, a montanha é soberba. Estou a adorar os queijos”, destaca Agathe que espera viver momentos de espiritualidade e reencontro na JMJ.

Estudantes do ensino superior em França, as peregrinas mostram curiosidade pela cultura portuguesa que conhecem pela primeira vez. Nunca tinham ouvido falar em fado. Saudade é também uma palavra nova para estas peregrinas que com certeza desta casa portuguesa vão sentir falta.