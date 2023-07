JMJ. Governo cria período excecional para voos noturnos

Uma portaria publicada na quinta-feira "cria um regime excecional" para a operação de aeronaves no período noturno compreendido entre as 00h00 e as 02h00 entre 28 de julho e 08 de agosto no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.





A portaria publicada em suplemento do Diário da República na quinta-feira precisa que "o regime excecional previsto abrange, apenas, os movimentos aéreos programados com faixa horária atribuída, que, por razões inopinadas e não controláveis pela transportadora aérea, possam sofrer atrasos que obriguem a que o voo entre no período noturno compreendido entre as 00h00 e as 02h00".





"Por forma a evitar atrasos sucessivos ao longo do dia que tenham impacto no início do período noturno, podem igualmente ser antecipados voos para o período compreendido entre as 05h30 e as 06h00, desde que tenham faixa horária atribuída para o período entre as 06h00 e as 06h30", indica a portaria.





A portaria afirma que este regime excecional se deve "à realização do evento denominado Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá em Portugal, e mais concretamente em Lisboa, no período compreendido entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, tratando-se de um evento importante relativamente ao qual o Governo português expressou o seu veemente apoio, com impacto favorável na economia local e em receitas de turismo e cujo sucesso se repercutirá favoravelmente na cidade de Lisboa e na imagem do País", afirma a portaria.





A portaria entra em vigor esta sexta-feira, um dia depois de ter sido publicada.