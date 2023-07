Hakuna Group Music. A banda que nasceu "com umas cervejas" e agora vai atuar na JMJ

Não são sempre os mesmos que cantam, como é que isso funciona?

RC: Cantar no Hakuna Group Music é um serviço. Nós não cantamos ou tocamos instrumentos para nós mesmos. Fazêmo-lo para servir Deus. Nesse serviço, há vezes em que damos concertos, outras em que somos chamados a compor uma música. Muitas pessoas estão envolvidas e a ideia é colocar os teus dons ao serviço do grupo e no momento em que é preciso perguntamos quem está disponível.

Não há protagonistas?

PG: Não.

RC: Não…aliás… sim: Jesus (riem-se os dois)

PG: Sim, efetivamente. É o centro e o mais importante no que fazemos.

RC: Houve uma amiga que foi ver um concerto nosso e no dia seguinte falámos ao telefone. Ela disse-me: «Senti que Jesus estava no palco». Realmente nós não temos um Chris Martin como os Coldplay. Ela cantou, dançou e divertiu-se muito, e disse-me isso.

Como é que isso se operacionaliza?

PG: Há uma banda base e tentamos rodar entre as várias pessoas consoante a disponibilidade. Não é fácil mudar tudo, mas temos um portefólio fixo e vamos ensaiando entre todos.

RC: Somos o mesmo, mas não somos os mesmos.

O projeto começou como algo pequeno, mas agora têm concertos com milhares de pessoas. Quando é que se aperceberam que as pessoas queriam muito ouvir a vossa música?

PG: Acho que nem ao dia de hoje nos apercebemos. Sabemos que há uma repercussão grande, mas está a tudo a crescer muito rápido. Há três anos que estamos a dar concertos no Vista Alegre (sala de espetáculos em Madrid com capacidade para 15 mil pessoas) e sabemos que há artistas que trabalham muito para chegar aqui. Nós, sem termos propriamente um objetivo concreto e a fazer isto por Deus, temos conseguido isso.

RC: Não achamos que sejamos incríveis, acho que é a forma como fazemos as pessoas sentir. Eu também iria a um concerto dos Hakuna Group Music, é como se estivesses em casa. Eu já fiz teatro e é mais difícil interagir com outro tipo de público.

PG: Os técnicos de som já me disseram que não se conseguia ouvir as nossas vozes nem instrumentos, porque o público estava a cantar mais alto do que nós, é incrível.

Alguma vez pensaram em ser convidados para atuar numa Jornada Mundial da Juventude?

RC: Nunca podia imaginar…

PG: Eu não conseguia acreditar. Toco instrumentos desde os meus cinco anos e faço-o profissionalmente, mas imaginar-me a tocar perante um milhão de pessoas… cuidado, cuidado, cuidado.

E o que esperam?

RC: Nada. Acho que devemos sentir e estar abertos a sentir. Vamos divertir-nos, viver, entregar-nos, vai explodir-nos os corações.

PG: Temos a noção de que vai ser uma coisa muito grande e que vamos divertir-nos, mas vamos sem expectativa e tentar desfrutar de tudo.