Marta Temido é a primeira mulher a vencer uma eleição em Portugal, mas há menos uma portuguesa em Bruxelas

Marta Temido foi a primeira mulher a vencer uma eleição, em Portugal. Mas, apesar de Pedro Nuno Santos ter dado os parabéns "a todas as mulheres portuguesas", há menos uma representante em Bruxelas. E da mesma maneira que a representação feminina caiu na Assembleia da República nestas eleições legislativas, as mulheres portuguesas também perderam terreno no Parlamento Europeu.

Em 2019, Portugal elegeu nove eurodeputadas. Nestas eleições europeias, serão oito as portuguesas no Parlamento Europeu. Em proporção, enquanto, em 2019, 43% dos 21 deputados eleitos eram mulheres, essa percentagem caiu, este ano, para 38%.

O Partido Socialista elegeu quatro mulheres em oito eurodeputados: Marta Temido, cabeça de lista, Ana Catarina Mendes, Carla Tavares e Isilda Gomes. Em 2019, foram também eleitas quatro mulheres pelo PS.

A Aliança Democrática (AD), elegeu duas mulheres em sete candidatos eleitos: Ana Miguel Pedroso e Lídia Pereira. Aliás, Lídia Pereira é a única pessoa que, dos 21 portugueses, se mantém no Parlamento Europeu entre mandatos.

Ao cumprir o objetivo de eleger dois eurodeputados, a Iniciativa Liberal garantiu um assento europeu para Ana Vasconcelos Martins.

Apesar de conseguir menos um mandato que os liberais, o Bloco de Esquerda permanece em Bruxelas com uma mulher: Catarina Martins. Esta é a terceira vez que o BE elege uma mulher em primeiro lugar, depois de Marisa Matias ter assumido o posto e sido eleita nas europeias de 2014 e de 2019.

O Chega e a CDU apenas elegeram homens. Se ambos tivessem conseguido mais um mandato, os próximos nomes na lista eram mulheres: Mariana Silvestre e Sandra Pereira, respetivamente.

O Livre e o PAN acabaram por não receber votos suficientes para eleger deputados. Mas também nestes partidos os cabeças de lista eram homens, Francisco Paupério e Pedro Fidalgo Marques. À semelhança dos dois partidos anteriores, também os números dois eram mulheres: Filipa Pinto, no Livre, e Tânia Madeira, no PAN.

As listas às eleições europeias também devem obedecer à lei da paridade, que determina que cada conjunto de candidatos devem garantir uma representação mínima de 40% de cada um dos sexos e não podem listar mais do que duas pessoas do mesmo sexo seguidas.

Contudo, a igualdade de representação entre os sexos nas listas não se traduz, forçosamente em números iguais de homens e mulheres eleitas para o Parlamento Europeu, como, aliás, também não aconteceu nas eleições legislativas de março.

Mulheres têm vindo a desbravar caminho

Em 2019, Portugal foi o sexto país com melhor representação de género nos deputados eleitos entre os Estados Membros, com 43% de mulheres eleitas. E também estava acima da média europeia, que se fixou em 39,4%, e do total de eleitos para o PE, onde 41% de todos os deputados eleitos nos Estados-membros eram mulheres.