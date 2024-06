Curiosidades das eleições: Chega vence no Congo, CDU na Rússia e Livre no Quénia

Numas eleições em que o partido vencedor ficou decidido por 40 mil votos, a cidade de Viana do Castelo e a união de duas freguesias do centro de Tomar foram as que ficaram mais perto dos resultados nacionais, enquanto os portugueses na República Democrática do Congo foram os mais desfasados da realidade, ao darem maioria absoluta ao Chega.



No concelho de Viana do Castelo, votaram mais de 33 mil pessoas e o desvio médio para os resultados em território nacional foi apenas de 0,4 pontos percentuais. O resultado do PS (32,75%) ficou a seis décimas do resultado final no país, enquanto o da AD ficou a apenas quatro centésimas (31,21%).

Em termos de freguesias, a que mais se assemelhou aos resultados foi a União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, mesmo no centro de Tomar, que já tinha sido a segunda freguesia mais perto do resultado das legislativas.

Outras freguesias e concelhos que também ficaram perto do resultado nacional foram Silveira, em Torres Vedras, e o município do Bombarral.