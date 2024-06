"Abstenção negativa". Em 21 freguesias, votaram mais pessoas do que as que estavam inscritas

Veja também:

Para estas eleições europeias em fim de semana prolongado, o voto em mobilidade veio ajudar a votar quem não se encontrava na freguesia de residência. Mas, ao mesmo tempo, também levou ao fenómeno da “abstenção negativa”: em 21 freguesias, votaram mais pessoas do que aquelas que estavam inscritas.

A grande campeã é Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, onde votaram 295 pessoas, apesar de estarem registadas apenas 134 pessoas. Assim, a taxa de participação foi de 220%. Há cinco anos, a história foi diferente: apenas 43 pessoas votaram e até havia mais inscritos - a taxa de abstenção foi de 70%.

Outras freguesias com taxa de participação acima dos 100% saltam à vista pela sua localização: Comporta e Porto Covo são as que têm mais votantes que inscritos em número absoluto, acima dos 450 no caso da freguesia do município de Alcácer do Sal e mais de 330 no caso da freguesia de Sines.

No Fundão, o Festival da Cereja terá levado os eleitores a registarem uma taxa de participação de quase 145% em Alcongosta - votaram mais 168 pessoas do que as que estavam inscritas na pequena freguesia.