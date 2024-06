Bombeiro Rui Rosinha. "Todos os dias tentamos transformar a dor em esperança. Nem sempre conseguimos"

Acredito que todos, não apenas as vítimas mortais, os feridos e suas famílias, quem perdeu os seus bens no incêndio, mas também todos aqueles que têm uma ligação emocional com este território, de uma maneira ou de outra, todos foram vítimas dessa tragédia, pois sentem este território como seu.

A tragédia expôs muitas das nossas vulnerabilidades, mas também destacou a nossa união e resiliência como nação.

Não devemos esquecer aqueles que bravamente combateram aquele inferno para salvar vidas e bens. Desses bravos houve um que fez jus ao derradeiro lema de um bombeiro: “Vida por vida”. Até sempre, Gonçalo [...]. Um dia falaremos.

Perdemos vidas preciosas, amigos e familiares. Muitos ficaram feridos e as cicatrizes nas nossas terras e almas são profundas e irreparáveis

Os militares das nossas Forças Armadas foram verdadeiros esteios de força, organização e profissionalismo, no meio do caos que se instalou no seio da nossa região. As nossas forças policiais, naqueles fatídicos dias, tanto sofreram também.

Foram naquela altura e continuam a ser um farol de segurança e proximidade com as nossas comunidades, aldeias e vilas.

Uma profunda palavra de agradecimento a todos quantos nos socorreram, tanto no território como depois nos hospitais, nos dias, meses e anos consequentes, pois as mazelas psicológicas e físicas permanecem bem vivas.

A região afetada mostrou ao mundo a força da solidariedade portuguesa. Vimos comunidades de todo o país e do mundo a unirem-se para ajudar. Muitos ofereceram o seu tempo e recursos.

Uma nação inteira chorou e ajudou na reconstrução. Muito se falou e prometeu, mas pouco chegou ao território. A burocracia é pesada e demorada. Todos os dias tentamos transformar a dor em esperança. Nem sempre conseguimos.

O caminho para a recuperação tem sido bastante difícil. Mas como beirões resilientes que somos, continuamos a tentar, pelos que partiram e pelos que ficaram, principalmente para as futuras gerações.

Devemos pugnar para que a região afetada não apenas se recupere, mas se fortaleça, com infraestruturas mais seguras, serviços de emergência mais musculados e políticas ambientais e florestais [que] previnam futuras tragédias, já que as alterações climáticas são uma realidade diária. É essencial investir em atividades económicas sustentáveis que garantam um futuro próspero e, principalmente, digno para os habitantes da região.

Para nós que aqui vivemos, para aqueles que aqui se desejem estabelecer, investir ou simplesmente fazer turismo, há problemas estruturantes que precisam de ser urgentemente resolvidos ou drasticamente minimizados.

Durante o dia, quando há um médico disponível no centro de saúde, já é motivo de satisfação para a população. Se precisar de ir com o meu filho ao médico durante a noite, como tantas vezes já aconteceu, não tenho resposta, nem no meu concelho nem nos concelhos vizinhos.

Quem quer constituir família, ou vir a constituí-la, esta falta de resposta pesa na escolha desta região para viver ou fixar-se definitivamente nos transportes públicos. Apesar de ter havido um esforço recente, a oferta na região é pouca e muito seletiva

Quem necessita, por exemplo, de ir ao hospital de Coimbra a uma consulta ou fazer exames ou tratamentos, não tem um só autocarro, para não mencionar outros constrangimentos.

Nas vias de comunicação, onde finalmente e depois de muita reivindicação, há pouco tempo, tivemos boas notícias, pois foi aprovada na Assembleia da República a eliminação do pagamento da [ex-] SCUT A13.

Há problemas estruturantes que precisam de ser urgentemente resolvidos ou drasticamente minimizados

O Itinerário Complementar IC8, que rasga a nossa região, terá que ser revisto urgentemente, pois é uma via extremamente perigosa, onde há acidentes quase diariamente, infelizmente muitos deles mortais.

As telecomunicações na nossa região que falham constantemente e continuam a ter as famosas zonas sombra, situação que tanta celeuma deu aquando do incêndio e continua a dar até aos dias de hoje.