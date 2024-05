"É preciso fazer escolhas difíceis". Guerra na Ucrânia aquece debate para as europeias

O cabeça de lista do Chega defendeu que “liberdade de expressão não pode ter limites, não há cá linhas, ou há ou não há”.

António Tânger Corrêa queixou-se de que o discurso do Chega é encarado como “mau, tem de ser atacado, ostracizado”, criticou quem queira pôr linhas vermelhas e considerou que esta atitude constitui “um discurso de ódio”.

Apontando que “as maiorias não podem ser postas em causa pelas minorias”, o candidato afirmou que as “minorias estão a tomar conta do discurso político e da narrativa social” com as “agendas ‘woke’ e outro tipo de radicalismos que são nocivos para evolução das democracias”.

Pela IL, João Cotrim de Figueiredo alertou que se pode “cair no risco de, a propósito do combate à desinformação, limitar a expressão das pessoas”.

O candidato liberal considerou que a solução passa por “apostar muito mais fortemente no discurso aberto sobre o que é informação que circula, no ‘fact checking’ [verificação de factos], que tem tido um papel crucial em desmascarar desinformação e na tecnologia”.

O cabeça de lista da CDU defendeu que o combate à desinformação e às notícias falsas passa pelo “aprofundamento da democracia” e capacitar os cidadãos “para serem pessoas de corpo inteiro e críticos, capazes de refletir sobre o mundo que têm à volta, e rejeitou “a censura, a limitação de direitos individuais e direitos sociais”.

“Mesmo a solução do ‘fact checking’ não resolve grande coisa, é uma secretaria de Estado da verdade”, criticou João Oliveira.

Mais integração na UE? "A Europa está a ficar para trás"

João Cotrim Figueiredo defende mais integração europeia para recuperar o terreno perdido nos últimos anos para os Estados Unidos e para a China.



"A Europa está a ficar para trás e as pessoas não têm noção deste atraso. Há cerca de 15 anos, a economia da UE era 15% superior à americana, em termos de PIB global. Passados 15 anos, é 25% mais pequena. Estamos a falar numa diferença de 40%. Tirámos os olhos da bola: deixámos de ter a paz assegurada, deixámos de ter as liberdades suficientemente defendidas - veja a facilidade com que elas foram cedidas durante a pandemia - e deixámos de ser prósperos. Basta olhar para o passado para perceber que a Europa cresceu nos momentos em que mais se integrou", defende o candidato da IL.

João Cotrim Figueiredo diz que é preciso concluir o Mercado Único de Bens e Serviços, mas também o mercado único bancário, de energia, de telecomunicações e de conhecimento. "Não é só um credo liberal: esta facilidade de circular pessoas e ideias e capitais pode ajudar a Europa a crescer novamente", afirma.

O candidato do Chega considera que transferir mais competências para Bruxelas não é o caminho para ajudar a economia europeia a crescer. “Não. Defendemos maior integração e entendimento entre os Estados, mas não entendimentos forçados”, sublinha.

Tânger Corrêa considera que a Europa foi "naife" e não percebeu que a deslocalização de empresas europeias para outros países, para reduzir custos, também iria ter como consequência a transferência de tecnologia.

Pacto de... "austeridade"

Pela CDU, João Oliveira saiu em defesa de um programa de apoio ao setor produtivo e crítica a desindustrialização de Portugal nas últimas décadas, que acabou por beneficiar outros países europeus.

É preciso criar condições para que cada país desenvolva as suas indústrias no bloco europeu, diz João Oliveira, que apoia a reindustrialização do país: "precisamos de produzir medicamentos como comboios".

Questionado se a dispersão industrial por vários países podem ser prejudicial para competir com EUA e China, o candidato da CDU lança o trunfo da coesão entre os Estados-membros. “Lá se vai a concorrência liberal a vida com a criação dos grandes campeões europeus para ganhar escala. Há prejuízo para a coesão dos pequenos países”, argumenta.

João Oliveira considera, também, que o pacto de estabilidade "está transformado num pacto de austeridade" e "pouco se distingue dos tempos da troika".

Pedro Fidalgo Marques, do PAN, defende a importância da aposta na transição verde e nas energia renováveis, em detrimento da continuação dos apoios aos combustíveis fósseis, na ordem dos 300 mil milhões de euros, por ano.

O candidato do PAN também acusou o Chega de querer integrar um grupo no Parlamento Europeu que é contrário aos valores da UE. "O Chega na sua política do tratado das nações quer pôr em causa o estilo de vida dos portugueses. O Chega vai para esta força da Identidade e Democracia, de extrema-direita, que quer destruir o projeto europeu", disse Pedro Fidalgo Marques.

Tânger Corrêa nega ser um anti-europeísta, recorda que trabalhou para a UE no Kosovo e assegura que o Chega não irá apoiar no Parlamento Europeu iniciativas pró-Rússia.

