"Será difícil legislatura chegar ao fim" e "ainda mais se política de não abertura continuar"

Alexandra Leitão reconhece que traz do Governo PS a fama de ser “dura” nas negociações com os sindicatos, mas recusa que a oposição socialista venha a constituir a “força de bloqueio” de que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, falou no discurso de tomada de posse. “Vamos fazer oposição”, garante a líder da bancada parlamentar socialista.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, Alexandra Leitão responde aos ex-ministros socialistas Fernando Medina e João Leão que rejeitam a necessidade de um Orçamento retificativo. Ou os aumentos de salários nas carreiras da Função Pública cabem “nos limites máximos autorizados nas rubricas ou tem de haver nova credencial parlamentar”, avisa a dirigente do PS.

Os socialistas ainda não fecharam a decisão se sujeitam a votos o Programa de Estabilidade, mas Alexandra Leitão garante que o PS não irá contribuir para “dificuldades” na relação com a União Europeia e que irá “tentar contribuir para a solução”. Mas também avisa que “isso não significa viabilizações cegas”.

Quanto a uma eventual reabertura do processo de revisão constitucional, a líder parlamentar do PS mantém reserva e diz que não se trata de uma prioridade. “Não é algo que nos pareça urgente ou premente”, assume Alexandra Leitão.

Foi secretária de Estado, ministra da Administração Pública. Traz daí uma certa fama de ser uma negociadora e de ser dura. Vai ser uma força de bloqueio nas negociações com a AD no Parlamento?

Como secretária de Estado e como ministra, também, tinha fama de ser dura, mas fiquei sempre com ótimas recordações dos sindicatos, designadamente sindicatos com quem trabalhei.

Não serei força de bloqueio porque não seremos força de bloqueio. Aliás, até rejeito um pouco essa dicotomia que o primeiro-ministro nos tentou colar no seu discurso de posse, entre fazer oposição responsável ou ser força de bloqueio.

Vamos fazer oposição, obviamente uma oposição forte, assertiva, também colaborante quando tiver de ser, como já se verificou no episódio do presidente da Assembleia da República, mas a fazer o nosso papel e a defender o nosso programa. E isso não pode ser considerado força de bloqueio.

Dois ex-ministros das Finanças do PS com peso político vieram dizer que é possível valorizar as carreiras, como as dos polícias, por exemplo, sem um Orçamento retificativo. Isso não fragiliza a posição do líder do PS ao insistir neste Orçamento retificativo?

Se não for preciso, vamos ver como é que é feito e logo decidiremos o nosso sentido de voto. Não sei se há folga suficiente ou não para fazer isto. Agora, há, seguramente, uma previsão. O Orçamento é uma autorização para cobrar receitas e uma previsão de despesa. Portanto, ou isto cabe nos limites máximos autorizados nas rubricas ou tem de haver nova credencial parlamentar.

Se no Orçamento para 2025, estiverem lá várias medidas com as quais concordamos misturadas com várias medidas das quais discordamos, não vale a pena estar a meter tudo no mesmo pacote para depois criar uma situação de chantagem que o PS, para aprovar umas, tem de aprovar todas.

Se essa for a opção do Governo, provavelmente é um sinal de que, de facto, não pretende a abertura e o diálogo que tanto reitera. Quando há vontade de se fazer não se colocam as coisas num pacote para depois deixar entre a espada e a parede o principal partido da oposição.