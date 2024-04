Europeias: Quase dois terços dos portugueses não sabia que eleições são em 2024, maioria admite votar

Porque resistem a votar?

No campo da abstenção, há várias respostas, mas os portugueses estão em contraciclo com os europeus: 51% dos cidadãos nacionais afirmam que não votaram nos últimos cinco anos “por razões ideológicas ou políticas” e apenas 38% justificam a ausência com “razões práticas ou pessoais”.

É exatamente o oposto da média europeia. Os cidadãos dos 27 tendem a justificar a abstenção com questões práticas (57%) e menos com motivações políticas (28%).

Portugueses menos preocupados com defesa e migrações

Nas prioridades estabelecidas, os portugueses têm convicções divergentes da média europeia. Para os nossos cidadãos, deve ser dada primazia ao “apoio à nossa economia e criação de novos empregos”, à “luta contra a pobreza e exclusão social” e à saúde pública.

Os europeus, partilham, no geral, estas preocupações, mas colocam no mesmo patamar a “defesa e a segurança da União Europeia”. Neste campo, há uma clara tendência dos países mais a leste colocarem este ponto como prioridade - afinal, estão geograficamente muito mais próximos da guerra na Ucrânia.

Dado que se destaca: em média, os portugueses estão três vezes menos preocupados com as “migrações e asilo” do que os restantes cidadãos da União Europeia.

Nota curiosa: na Suécia, quase 60% dos inquiridos consideraram que as alterações climáticas são uma prioridade.