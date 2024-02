Iniciativa Liberal procura agricultores e cruza-se com socialista

Com mais de seiscentos anos de existência a Quinta da Atela em Alpiarça, no distrito de Santarém foi o ponto de encontro para os liberais no último dia antes de arrancar a campanha oficial. O cabeça de lista pelo distrito, João Seilá um jovem ligado a uma PME do sector da construção e também conhecido por participação nos Ídolos, foi dos primeiros a chegar à quinta.

À porta já lá estava um trator com um atrelado que iria levar toda a comitiva da Iniciativa Liberal a conhecer as vinhas, apesar de não ser certo se seria possível devido à chuva. A andar de um lado para o outro, João Seilá esperou por Rui Rocha à entrada. Choveu, parou de chover e voltou a chover, até que por fim chegou Rui Rocha com algum atraso.

Depois dos cumprimentos, chegou a hora de conhecer António José, o dono da quinta que rapidamente levou Rui Rocha a conhecer as salas. Durante a visita Rui Rocha trocou algumas impressões com António que impressionou o líder da Iniciativa Liberal com o histórico daquele lugar, quando a conversa chegou às críticas à ministra da Agricultura.

António confessa que não gosta de Maria do Céu Antunes por considerar que não percebe nada da Agricultura e Rui Rocha responde com ironia ao anfitrião: "Fez um muito bom trabalho".

Já a conversa estava centrada nas administrações regionais da Agricultura quando o dono da quinta que recebeu o presidente da Iniciativa Liberal confessa: “Sabe eu já fui vereador da câmara municipal pelo Partido Socialista, está tudo dito, eu sou socialista”, disse.

Rui Rocha sorriu e António continuou: “As coisas devem mudar, porque depois há um vício, mas eu sou socialista toda a minha vida”, afirmou.

Questionado sobre se gostava de ver o PS a deixar o governo, António foi sincero e disse que “não”, e quando lhe perguntaram a opinião sobre uma mudança de governo para a direita a resposta foi negativa. Rui Rocha soltou uma gargalhada e afirmou “só estou a assistir, viva a liberdade de expressão”.

Depois de 20 minutos de passeio, foi hora de descer e entrar numa das salas compostas por cubas de vinho em inox. Uma das funcionárias da quinta trouxe uma bandeja com copos com pé alto, o senhor António tentou uma cuba, tentou outra e voltou à primeira onde o vinho era bom. Encheu vários copos e serviu Rui Rocha. Antes da partida, o presidente da Iniciativa Liberal e o homem que se diz socialista para sempre brindaram à agricultura.