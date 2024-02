O que dizem (e não dizem) os programas eleitorais. Como fica o Complemento Solidário para Idosos?

Veja também:

Nasceu num Governo de José Sócrates e servia para reduzir a pobreza entre os mais velhos. O Complemento Solidário para Idosos é hoje pago 12 vezes ao ano e o valor máximo é de 550,67 euros por mês - o limiar da pobreza. Quem tenha outros rendimentos, recebe a diferença até chegar aquele valor. Ter filhos com rendimentos acima do 4.º escalão, é motivo de exclusão - uma barreira que os partidos à esquerda do PS contestaram no passado.

O Chega é contra a existência do CSI, como André Ventura explicou numa entrevista, no final de janeiro, na SIC. A opção é reformar as prestações da Segurança Social., evitando que o complemento seja necessário.

Em 2020, uma proposta do BE foi aprovada com os votos de todos os partidos, exceto da IL que se absteve: quem tinha filhos no 3.º escalão deixava de estar impedido de receber o CSI.

Nos programas eleitorais, Chega e IL não falam do CSI. Bloco e CDU querem vê-lo ser pago 14 vezes ao ano e que os rendimentos dos filhos deixem de ser tidos em conta. O PS concorda com esta última ideia e fala em ajustamentos, sem detalhar quais. O PSD quer subir o valor para os 820 euros até 2028.

O que está escrito nos programas eleitorais?