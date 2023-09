Miguel Albuquerque coloca pressão em Montenegro. "PSD tem de apresentar urgentemente um pacote de descida do IRC"

Foi uma birra estratégica?

A tensão entre o Presidente da República e o primeiro-ministro é uma tensão que se tem acentuado, como seria previsível neste momento. É importante também dizer que o Presidente da República está preocupado com um conjunto de situações que se estão a viver no país, sobretudo a partir de um conjunto de episódios.

O episódio da pancadaria no Ministério [das Infraestruturas] e a questão da colocação do ministro [João Galamba] no Governo. A tensão tem-se acentuado. Em Portugal, no primeiro mandato [do Presidente da República] há uma coabitação mais pacífica, no segundo a crispação aumenta, é sempre assim.

Para as presidenciais de 2026, entre Marques Mendes e Passos Coelho, qual deles tem condições para vencer essas eleições?

Qualquer um deles, são bons candidatos. Acho que Marques Mendes tem todas as características, porque é um candidato que entra ao centro com grande facilidade. É conhecido, é um homem culturalmente bem formado, do ponto de vista do caráter é adequado ao exercício de funções, toma decisões quando tem que tomar decisões e está aberto ao diálogo e é capaz de ser um elemento catalisador num conjunto de questões nacionais que têm de ser resolvidas.

Mais importante que o candidato é saber o que é que o próximo Presidente da República pretende para o país. Do ponto de vista estratégico, acho que o Presidente, sendo eleito diretamente pela população, tem um poder de intervenção que, apesar do nosso sistema de governo ser um sistema semipresidencial, tem um poder de intervenção superlativo, uma vez que é eleito por sufrágio universal. Nesse sentido é fundamental que o [candidato a] Presidente apresente um programa eleitoral a dizer ao que é que vem.

E Santana Lopes, o PSD devia aproximar-se dele como candidato?

Santana Lopes tem feito um caminho de regresso ao PSD. O PSD tem que mobilizar os melhores quadros, quadros novos e tem que se apresentar como um partido reformista, um partido que lidera aquilo que são as ambições e os anseios das classes mais dinâmicas, os empresários, os empreendedores, a malta ligada às novas tecnologias ou os quadros essenciais que são a grande força de um partido.

O partido tem que ser um partido urbano, tem que ser um partido moderno, um partido com uma agenda reformadora para colocar Portugal na senda do desenvolvimento e do crescimento económico, que não é compatível exatamente com a situação de estagnação, de regressão económica e social que vivemos. O PSD tem que ser o partido anticonformismo, anti-Estado e que apresente uma estratégia para o crescimento económico. Sem crescimento económico não vamos lá.

E Miguel Albuquerque nunca pensou em ser candidato às presidenciais?

Não digo nunca isso para não ter sarilhos dentro do partido. Tenho feito uma intervenção maior no quadro nacional, uma vez que sou presidente do Congresso e do Conselho Nacional do PSD. Sou defensor neste momento que o PSD tem de apresentar urgentemente um pacote de descida do IRC para as empresas. Os empresários têm que reconhecer no PSD um elemento adjuvante daquilo que é essencial, que é Portugal ser atrativo do ponto de vista fiscal, devolver o dinheiro às famílias, às empresas por via fiscal.