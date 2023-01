Onze demissões, 11 tiros no porta-aviões do Governo de maioria absoluta

Marta Temido (30/08/2022)



Aguentou com tenacidade uma pandemia de Covid-19 de má memória. Era vista por alguns como possível sucessora de António Costa no Partido Socialista, mas as polémicas no Serviço Nacional de Saúde acumulavam-se e a então ministra não resistiu à morte de uma mulher, grávida, transferida por falta de vagas no Hospital de Santa Maria.

Com Marta Temido, caíram também os dois secretários de Estado que estavam na sua dependência: António Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca.

Miguel Alves (10/11/2022)

Ainda não tinham passado três meses e já se anunciava nova demissão depois de, em outubro, o jornal "Público" ter publicado uma investigação ao projeto de um Centro de Exposições Transfronteiriço em Caminha, num processo que envolvia essa autarquia e o seu presidente de então. Era, nada mais, nada menos, que Miguel Alves, até 10 de novembro, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Muita tinta correu até que Miguel Alves decidiu, finalmente, demitir-se.