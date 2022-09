​Catarina Martins fala em "contas certas", críticos querem "informação clara" sobre saúde financeira do partido

Ao Hora da Verdade, Catarina Martins desfaz a ideia de que o Bloco de Esquerda se resuma aos cinco deputados actuais e garante com um "claro que sim" que existe mobilização fora de São Bento. "Nunca se resumiu ao Parlamento", atalha a líder bloquista, que garante existir "um activismo militante" em diversos sectores do partido "e que não têm a ver com a representação institucional".

Apesar das críticas internas, Catarina Martins diz que "o Bloco foi criado assim e ainda bem. É aí que estamos e continuaremos a estar", completando que a direção sabe "toda a responsabilidade" que tem, rematando com um "e trabalhamos".

O BE nasceu de um pluralismo ideológico, mas os críticos que foram à Mesa Nacional no fim-de-semana mantêm que "há um cordão sanitário" à volta do debate sobre as consequências do resultado eleitoral do partido nas legislativas de janeiro", lamentando ainda "a concentração de poder na direção".

De forma sibilina, um membro do movimento Convergência defende que a direção bloquista "aproxima-se, neste momento, ao comportamento do PCP". É dito à Renascença que "mantém-se o quadro de falta de cooperação interna", evitando "chamar-se as outras sensiblidades a este debate".

Ora, as consequências disso "estão à vista", para os críticos. "Objectivamente o BE perdeu influência". Em jeito de resposta, na entrevista à Renascença e ao Público, Catarina Martins admite essa perda de influência política, justificando que "a relação com o Governo, como se sabe, nos últimos dois anos já não existia. O PS achava que ou aceitam os nossos truques ou não aceitam".

Perante a insistência nesta questão, Catarina Martins admite que "os partidos têm a representação que lhes é dada pelo voto", ressalvando que "têm, sobretudo, de ter a coerência política e a responsabilidade política de construir projectos".

Estas são explicações que os membros da Convergência garantem que nunca têm da parte da direção nacional quando se sentam à Mesa Nacional. Há um "comportamento de afunilamento da democracia interna", atira um desses elementos, desabafando que "é estranho porque o BE surgiu de várias tendências", referindo como "um problema para a esquerda, o monolitismo".