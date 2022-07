Montenegro afasta-se do PS e rejeita políticas "xenófobas e racistas" do Chega

Menção aos partidos, mas em “especial” ao CDS

No arranque do discurso, Montenegro agradeceu às pessoas presentes no auditório: dirigentes, autarcas, associações e partidos. Mas depois de referir sinteticamente a presença do Chega, IL, PCP, PAN, Livre, CDS, PEV; MPT, PPM e Aliança, delegações que disse cumprimentar com “ fair play”, houve espaço para uma menção maior: ao CDS.

O velho parceiro do PSD esteve em peso, com a presença de Nuno Melo e de figuras como Telmo Correia ou Pedro Morais Soares. Luís Montenegro dirigiu uma “ palavra de estima” aos centristas, acrescentando que “não é a conjuntura atual do CDS” que iria travar esta “r eferência especial”.

Isto é, não é pelo CDS não estar representado na Assembleia da República que apaga o passado de ligação com o PSD. Montenegro desejou ainda “ conquistas e sucessos ” à liderança de Nuno Melo.