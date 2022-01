António Absoluto

Vida parlamentar

Costa chegou ao Parlamento pela primeira vez em 1991. “A generalidade dos dirigentes políticos do PS foram deputados muito antes de mim. Estive de 76 a 91 sem nenhum cargo político nacional. Estive 11 anos na assembleia municipal de Lisboa. Fiz um curso, exerci a minha profissão, só suspendi a atividade profissional em 95, quando fui para o Governo. Isso foi uma decorrência do resto da atividade”, disse um dia.

Em 1993, o socialista destacou-se por concorrer à presidência da Câmara de Loures; perdeu as eleições, mas deixou na memória dos portugueses uma corrida entre um burro e um Ferrari, na calçada de Carriche, para demonstrar os graves problemas de acessibilidade ao concelho. Três anos depois, foi diretor de campanha de Jorge Sampaio para as eleições presidenciais. Na época, com António Guterres no lugar de primeiro-ministro, já tinha funções governamentais: secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Em 1998, no mesmo Governo, subiu a ministro dos Assuntos Parlamentares. Guterres até o convidou para ocupar a pasta da Defesa, que havia sido deixada vaga por António Vitorino, mas o socialista recusou. “Achava que não tinha capacidade, saber, experiência, maturidade, para poder exercer essas funções. Aceitei coisas que achava que tinha capacidade para exercer. Nalguns casos, com algum atrevimento.”

Costa integrou também o segundo Governo de Guterres, desta feita com a tutela da pasta da Justiça. Quando o executivo caiu e Durão Barroso chegou ao poder, voltou à Assembleia da República – e presidiu ao Grupo Parlamentar do PS entre 2002 e 2004. Depois, fez uma escapadinha europeia: foi eleito eurodeputado, nas eleições de 2004, e exerceu funções como vice-presidente do Parlamento Europeu até 2005.

O périplo por Bruxelas foi curto. Com a saída surpresa de Durão Barroso para a Comissão Europeia e a eleição de José Sócrates, o atual líder do PS regressou a Portugal para ser ministro de Estado e da Administração Interna – a terceira pasta ministerial em menos de uma década.

De Sócrates à Geringonça

Em 2007, José Sócrates lançou António Costa numa demanda: reconquistar a autarquia de Lisboa. E assim o candidato-que-deixou-de ser-ministro fez.

Nas primeiras eleições para a autarquia alfacinha, ganhou sem maioria absoluta e foi obrigado a fazer acordos à esquerda. Já no segundo mandato, conquistado em 2013, Costa atingiu mesmo a maioria absoluta. A conjuntura nacional, todavia, mudara de forma radical. Entre a saída de José Sócrates de cena, o novo Governo de Passos Coelho e a vinda da troika, o nome de António Costa voltou a ser badalado. Em particular, porque a oposição liderada à época por António José Seguro não convencia a estrutura interna do PS.

António Costa, porém, não saltou logo para o ringue. Foi apenas depois do resultado parco, que soube a “poucochinho”, do PS nas Europeias de 2014 que se chegou à frente.Consequência: Seguro e Costa bateram-se numas eleições primárias.

Um ano depois, foi a vez do confronto Passos-Costa. Nas legislativas, a coligação Portugal à Frente, que juntava PSD e CDS-PP, teve mais votos que o PS sozinho; todavia, a maioria dos deputados eleitos estavam à esquerda.

Cavaco Silva ainda empossou Passos Coelho novamente como primeiro-ministro, mas António Costa “derrubou” o muro à esquerda: uniu, pela primeira vez desde 1974, ao nível nacional, o PS ao PCP e também ao Bloco de Esquerda, formando a geringonça, uma maioria de esquerda. Foi assim que chegou ao lugar de primeiro-ministro, aquele sítio onde dizia que não ia chegar.