Se para lá das eleições “houver atenção política, é possível um médico de família para todos”

Ao nível dos cuidados de proximidade, já falou brevemente na questão dos centros de saúde e das USF, também dos modelos de organização. Acha que estaria na altura de repensar o modelo de Unidades de Saúde Familiar que, quando surgiu há 16 anos, foi muito bem sucedido? Está na altura de reformar esse modelo?

Não sei se reformar ou se perceber como pode evoluir, acho que neste momento terminar a evolução das USF é mais importante do que pensar num novo modelo global. Há uma proposta, que foi retomada pela Iniciativa Liberal, de avançar para as USF modelo C, (Podem ser equipas do sector público ou privado, cooperativo ou social que fazem contrato com o SNS), que estavam previstas desde o início e nunca foram criadas. Isso para mim seria fundamental neste momento.

Portanto avançar para esse modelo...

Sim, essa é uma proposta que está em cima da mesa e que, curiosamente, se aproxima mais do modelo inglês. Neste momento o que me preocupa mais é o facto de, por definição, as USF não terem utentes sem médico de família o que significa que quem não tem médico atribuído cai nas unidades tradicionais, os antigos centros de saúde, ou seja, à medida que vamos criando USF vamos colocando um peso maior nas unidades tradicionais de utentes sem médico de família.

O resultado é que criamos mais polarização entre as unidades que têm muitos utentes sem médico de família e aquelas que não têm nenhum utente sem médico de família. Resolver esse problema com a evolução das USF parece-me mais importante do que estar a procurar novos modelos.

Mas havendo falta de médicos - e como sabemos e referiu muitos concursos ficam sem candidatos - como é que o problema se resolve?

Havendo falta de médicos que queiram trabalhar no SNS… A primeira coisa a saber é se existe em Portugal um número suficiente de médicos que queiram trabalhar no setor público, perceber como é que está a funcionar a demografia dos especialistas em medicina geral e familiar e perceber se poderiam ser atraídos para o setor público e, por outro lado, pensar nas competências profissionais nos cuidados de saúde primários, se não é possível alargar o papel de outros profissionais para apoiar o seguimento de doentes, sejam enfermeiros ou até farmacêuticos nas farmácias de proximidade, se não se poderiam criar “de equipas de família” que substituíssem parte do papel que é desempenhado pelo médico de família, sem prejuízo para o seguimento dos utentes e com isso cobrir de uma forma mais ampla a população. Esse tipo de iniciativa já foi tentado noutros países com algum sucesso em situações de carência, de zonas remotas com falta de profissionais. E nós em Portugal temos boa formação na área da saúde a praticamente todos os níveis, em todas as profissões. E isso é algo que nós devíamos começar a explorar e a pensar como aproveitar.

Portanto, a ideia seria aumentar o rácio médico/enfermeiro nos cuidados de proximidade, fossem USF ou centros de saúde?

Sim, e permitindo alguma flexibilidade nas funções que vão desempenhando. Isto choca muito com as tendências corporativas, com as Ordens e com os Sindicatos, que gostam de ter muito bem estabelecido o que é que cada um pode e não pode fazer, o que é competência de cada um. Mas se pensarmos na melhoria dos cuidados prestados à população se calhar vale a pena ter aqui alguma flexibilidade que permita ver, em alguns locais, profissionais a desempenhar funções que não têm noutros. Era uma área a explorar, aliás, alguns destes aspetos de flexibilidade têm sido explorados por causa da pandemia, inevitavelmente.