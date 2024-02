APAV. Número de idosos vítimas de violência com "tendência para aumentar"

Recentemente, assistimos ao caso de uma idosa que foi impedida de ser acompanhada pelo marido num hospital, apesar de ter sinais de demência. A mulher acabou por sair sozinha, esteve desaparecida mais de dois meses e, esta semana, foi encontrada morta numa mata. A maneira como lidamos com os idosos nos hospitais não é também uma forma de violência?



A nossa sociedade, os nossos serviços não estão ainda preparados para lidar e respeitar pessoas que tenham demência. Creio que essa é uma questão mais relacionada com os direitos do utente de saúde, independentemente da idade. Nesse caso, havia a questão da demência e, se calhar, motivos ainda mais acentuados para que esse direito fosse respeitado.

Temos de tentar que as pessoas, independentemente da idade, estejam informadas e façam elas próprias valer os seus direitos.

Olhando para os programas eleitorais dos vários partidos que vão a votos nas legislativas de 10 de março, considera que estão contempladas as necessárias respostas para combater a violência contra idosos?

Mais do que dar um enfoque muito especial a diferentes grupos, devemos procurar que, no geral, existam sérias medidas de prevenção da violência, desde cedo.

Olhando então para o fenómeno de uma forma mais abrangente, considera que os partidos estão atentos à proteção das vítimas e ao combate às formas de violência?

Acho que os partidos têm estado sempre preocupados com esta questão. Talvez uma das grandes causas da violência contra pessoas idosas seja uma nítida impreparação do país para o envelhecimento populacional, como fenómeno demográfico, e para o envelhecimento pessoal. Não somos propriamente ensinados a pensar sobre o nosso próprio envelhecimento. Fala-se de preparação da reforma no sentido único de rendimentos, mas não no sentido do que vamos fazer no tempo da nossa reforma.

As questões da violência têm sido uma preocupação constante por parte da generalidade da sociedade, mas talvez mais na resolução do problema, e não tanto na prevenção, que é sem dúvida o mais importante. No caso específico da violência contra pessoas idosas implica uma preparação desde cedo para o envelhecimento e para lidar com pessoas mais velhas.