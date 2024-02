Cabaz de alimentos subiu 10 euros desde o fim do IVA zero e 20 desde novembro

O produto cujo preço mais variou ao longo dos últimos meses foi o azeite. Em abril de 2023, uma garrafa de azeite de 0,75 cl custava entre 4.39 euros e 4.70 euros. Hoje, custa 8,69€. Em maio, essa mesma garrafa chegou a custar 18,85 euros, para cair, três semanas mais tarde, para 3,56 euros.

Outros produtos encareceram o término do IVA zero. Este aumento é especialmente visível nos peixes, já que o bacalhau, a sardinha, a pescada e o atum em lata tiveram aumentos entre 10% e 45%, ainda que a dourada (o peixe mais caro do conjunto), tenha caído 13%.

Mas também nos legumes se sentiram subidas. O nabo e a curgete encareceram 10% e 19%, respetivamente. Os brócolos, que tinham sido dos alimentos com o maior aumento no marco do meio ano de IVA zero, estabelizaram, registanto um leve decréscimo, de 2% no preço. Hoje, um quilo de bróculos custa, aproximadamente 2,60 euros.

Já nas frutas, não se sentiram grandes mudanças. A única alteração de assinalar é a de umm quilo de laranja nacional, que esta semana está 47% mais caro.

O único produto que, desde o início desta análise, no início de 2023, não sofreu nenhuma alteração no preço, foi o bloco de 200 gramas de tofu biológico, que, em momento algum custou um cêntimo a mais ou a menos do que 1,99 euros. Este produto não era um dos 46 alimentos essenciais abrangidos pelo IVA zero.