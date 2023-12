​Governo adia fim do IVA zero para 4 de janeiro

O setor da distribuição tinha pedido um adiamento do fim do IVA zero até 10 de janeiro, mas o Governo decidiu optar pelo meio termo e definiu dia 4 como data limite.

O Governo decidiu adiar, para 4 de fevereiro, o fim do IVA zero num cabaz de 46 produtos alimentares essenciais, avançou esta quarta-feira o Jornal de Negócios .

O fim do IVA zero nos produtos alimentares essenciais foi anunciado em outubro pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, esta terça-feira, na apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

A redução temporária do IVA vai acabar, mas o valor vai passar a fazer parte das prestações sociais. Segundo Fernando Medina, sete dos 22 euros de aumento mensal no abono de família correspondem “ao valor médio relativamente à bonificação do IVA Zero, que passa a estar integrado dentro das prestações” sociais.