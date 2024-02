"Situação fora de controlo total". Casas continuam sobrelotadas na Mouraria

Foi um choque, mas não uma surpresa para quem mora na Mouraria. Há um ano, foram expostas ao país as condições em que viviam mais de duas dezenas de pessoas, no rés-do-chão de um edifício na Rua do Terreirinho, em Alfama. Amontoavam-se colchões e beliches para acolher 24 pessoas sem o mínimo de condições. Até as saídas estavam bloqueadas por beliches.

A 4 de fevereiro de 2023, um incêndio naquele rés-do-chão matou duas pessoas de nacionalidade indiana - um menor de 14 anos e um adulto - e provocou ferimentos noutras 14. Só duas eram portuguesas.

Alzira - nome fictício - é peixeira. Nasceu há 74 anos na Mouraria e ali sempre viveu. Depois de limpar as lágrimas, que explica serem de saudade dos vizinhos que "foram corridos" para dar lugar a alojamentos locais, admite que vive com o coração nas mãos, tal o número de casas onde teme que possam ocorrer outros incêndios.

"Ai, sim, sim. Até lhe vou dizer uma coisa: há casas onde eles estão uns à espera dos outros. Uns levantam-se à meia-noite e outros entram. É por turnos. Aquilo é colchões que nunca mais acaba", diz, enquanto ajeita o gelo nuns carapaus colocados numa caixa, aguardando por comprador.

Ao lado, noutra bancada, a comadre de Alzira, também funcionária da peixaria, acompanha a conversa e vai acenando que sim com a cabeça, enquanto escamava uma pescada.