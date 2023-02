Incêndio na Mouraria faz dois mortos e 14 feridos

Um incêndio que deflagrou, este sábado, no rés-do-chão de um prédio de quatro andares na Mouraria, em Lisboa, provocou a morte de duas pessoas e fez catorze feridos, dos quais quatro crianças.

Esta notícia foi confirmada pela Renascença junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

As causas do fogo registado no nº 55 da Rua do Terreirinho ainda não são conhecidas.

O incêndio deflagrou às 20h37 e foi dado como extinto às 21h15.

Os adultos feridos foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital de S. José. As crianças para o Hospital Dona Estefânia.

Todos os moradores do prédio foram retirados pelos bombeiros.

O incêndio provocou pelo menos 20 desalojados, segundo as primeiras informações da proteção civil municipal.



De acordo com dados do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Lisboa, os 20 desalojados são 11 pessoas que estão hospitalizadas e mais nove que estão no local.

“Até ao momento seis indicaram necessitar de alojamento de emergência”, disse à Lusa Margarida Castro diretora do SMPC.

A responsável ressalvou que os dados ainda estão em atualização e que as primeiras informações indicam que o número de residentes no prédio será maior.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que se deslocou ao local, garantiu apoio para os desalojados.