Vista Alegre celebra 200 anos com exposições, peças especiais e investindo em novas áreas

No dia em que saiu dos fornos da fábrica o primeiro prato calendário de 2024 com que a empresa marca o bicentenário, foi divulgado o programa das festividades. Nuno Barro, administrador da Vista Alegre explicou que terão várias exposições, “a mais importante será no Palácio Nacional da Ajuda, no final do ano”.

Terão também uma exposição “sobre o impacto socioeconómico da Vista Alegre na região”, diz Barra que anuncia para este ano a entrada da marca no chamado mercado de Lifestyle. Além de “lançar uma coleção de têxtil de mesa, com parceria com os Bordados da Madeira”, a Vista Alegre vai entrar no mercado do mobiliário, “em parceira com estúdio de design italiano”, indica o administrador que promete para a Feira de Paris a apresentação das novidades.

O bicentenário contará também com o lançamento de peças especiais, desde logo uma “talha com 2 metros de altura, pratos de tamanho XL com 70 centímetros de diâmetro com intervenções de artistas como os brasileiros Gémeos ou o italiano Lorenzo Mattotti”, explica o administrador que fala ainda num conjunto de edições de livros, um deles sobre a História dos 200 anos da Vista Alegre.

O herdeiro do fundador, João Pinto Basto, fala de um “enorme motivo de orgulho” da Vista Alegre e da marca que o seu familiar criou. Refere-se a ele como um “visionário”. “Era um cidadão do mundo que tinha negócios espalhados pela Ásia e pelo Brasil. A porcelana era uma indústria que dava estatuto. Acredito que esse terá sido uma das razões pela qual ele investiu na Vista Alegre. Foi uma vontade absolutamente férrea, com condições dificílimas, com alguma loucura pelo meio, mas com grande arrojo e ousadia”