Prémio europeu "dá mais motivação". Filipa quer tornar aprendizagem digital mais acessível a crianças com deficiência visual

“Nós temos tido imensa colaboração das escolas de referência em Lisboa e de algumas famílias também que têm crianças com deficiências visuais e tivemos ótimo feedback. As famílias e as crianças gostaram imenso, até os deram mais ideias para incorporar nos blocos, que outros tipos de ações é que podíamos incorporar aqui no projeto e mesmo até para eles progredirem com a ferramenta. Eles gostaram mesmo do projeto e gostavam de progredir nos conceitos de programação”, explica a inventora em declarações à Renascença.