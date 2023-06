Ensino profissional. Inscritos ficam abaixo dos 110 mil. Taxa de sucesso dispara para os 70%.

Entre as 100 melhores escolas, no ano letivo 2020/21, contavam-se 41 onde os cursos profissionais coexistem com os cursos científico-humanísticos.

Quem frequenta os cursos profissionais?

Os dados do Ministério da Educação revelam que 39.517 alunos tinham 18 ou mais anos, o correspondente a 36% dos alunos que frequentaram o ensino profissional em 2020/21, o que significa uma redução de cerca de 1% face ao ano anterior.

Ainda assim, é mais do triplo do registado nos cursos científico-humanísticos. Nesta via de ensino, vocacionada para o acesso ao Ensino Superior, apenas 10% dos alunos que frequentaram o secundário tinham mais de 17 anos (contra 11,6% no ano anterior).

Ao nível da distribuição por sexo, no ano letivo 2019/2020 manteve-se a tendência: os cursos profissionais continuaram a atrair mais rapazes, registando-se um ligeiro aumento face ao ano anterior (de 59% para 60%), do que raparigas (de 41% para 40%). O inverso acontece nos cursos científico-humanísticos, que têm mais raparigas (55%).