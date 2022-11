Banco Alimentar. Estar aqui e ajudar enche-nos o coração, dizem voluntários

Brincadeira ensina os mais pequenos a ser solidários

José do Carmo estava maravilhado com a presença de tanta juventude. Muitos escuteiros dos agrupamentos da Grande Lisboa, cadetes da Academia Militar, do Exército e da Marinha, grupos de alunos ou de amigos, de instituições e associações. E não viu os mais pequenos!

Esses estavam noutro armazém – por sinal, aquele a que o tornado de 8 de novembro roubou o telhado, que os militares do Regimento de Engenharia nº1 reconstruíram em quatro dias.

Cerca de 300 crianças, dos seis aos nove anos, participaram na Campanha Júnior. Tal como os mais crescidos, também tinham de separar os alimentos por categorias e acondicioná-los. Tudo isto feito no meio de jogos, brincadeiras, música e até trabalhos numa mini-horta.

A pequena Laura foi com a avó e dedicou-se à rega. Muito tímida, admitiu não saber ainda muito bem para que era aquilo tudo. O que não acontece com Simão, Francisco e Lucas que, em disputa pelo microfone da Renascença declararam estar ali “para ajudar a distribuir comida para muitas pessoas não passarem fome”. Foram os pais que tiveram a ideia, os levaram e já se dizem prontos para repetir.

Maria é mãe do Jorge, aluno do Colégio Valsassina e a participação em ações de voluntariado não é inédita. “Achamos a ideia muito boa, é uma forma de aprenderem que há gente que tem dificuldades que eles, felizmente, não passam. É bom ajudarem e saberem ajudar os outros. No meio de tanta brincadeira, aprendem a ser solidários”.

Animação não faltou e muito especialmente, ao fim da tarde de sábado, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, que iniciou a visita, precisamente pelo armazém onde estavam os mais pequenos. No meio das habituais e incontáveis selfies, o Presidente ficou a saber o que já tinham feito e o estavam a aprender com a experiência. Não saiu sem passar pela horta e fazer uma plantação de cebolas.