Ainda há quem tenha vergonha de sair à rua com uma pessoa que tem demência

Acabar com o estigma passa pela consciencialização relativamente às Demências

Nos últimos anos a Alzheimer Portugal tem apostado muito em campanhas de sensibilização e informação, para o público em geral, cuidadores e profissionais de saúde. Quais os resultados, foi o que a Renascença questionou.

Rosário Zincke Reis admite que ainda há muito trabalho a fazer. “As pessoas continuam a procurar a Associação ou o médico em estádios da doença muito mais avançados do que seria desejável. Temo-nos confrontado com uma dificuldade enorme porque as pessoas ainda não estão devidamente sensibilizadas. E têm de o ser, com campanhas que as despertem, assim como aos profissionais de saúde, para os primeiros sinais de alerta. É preciso consciencializar”.

“As pessoas ainda têm vergonha de sair à rua, ir ao cinema, ao café ou ao restaurante com alguém que tem demência e que pode ter alguns comportamentos que são socialmente inadequados ou menos aceitáveis. Porque ainda existe um grande estigma e pouca informação sobre a doença. É um estigma que temos de combater e sentimos alguma frustração por ainda não termos conseguido melhores resultados”, confessa a vice-presidente da Alzheimer Portugal.

Uma consciencialização que se poderia tornar mais fácil e eficaz se começasse nos bancos de escola. Especialmente num tempo em que muitas crianças passam os primeiros tempos de vida com os avós e em que essa relação se estreita.

Há já vários livros infantis que tratam a demência com linguagem adequada à idade. É o caso de “O pequeno elefante Memo”, publicado há uns anos pela Alzheimer Portugal e que foi adaptado a uma peça de teatro que correu por muitas escolas do país. O livro bilingue de Paula Guimarães, com tradução de Louis Keil e ilustrações de Alexandra Pinto Rebelo, conta a história de uma família de elefantes, com dois protagonistas: o pequeno Meno e a avó Kelembra. O objetivo é sublinhar a importância da compreensão e do amor na relação entre a família e as pessoas com doença de Alzheimer.

“Este projeto teve um financiamento que entretanto acabou. Já tentámos, junto do Ministério da Educação que o Pequeno Elefante Memo entrasse no Plano Nacional de Leitura, mas até agora, sem sucesso”, diz Rosário Zincke, com manifesta tristeza.