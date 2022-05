Aumento das reservas é sinal da confiança dos turistas, diz presidente da Associação de Hotelaria

Bernardo Trindade, administrador do grupo madeirense Porto Bay assumiu há cerca de um mês a presidência da AHP – Associação de Hotelaria de Portugal – para os próximos dois anos. Em entrevista à Renascença, deixou uma mensagem de otimismo quanto à recuperação do sector para níveis de 2019 (o melhor ano turístico português) ou muito próximos.

Depois de “fechadas” durante dois anos por causa da pandemia, as pessoas têm vontade de viajar e as reservas para o verão em Portugal crescem a olhos vistos. Mesmo que os preços sejam mais altos, por causa da guerra e da inflação.

O hoteleiro e líder associativo já esteve do outro lado, como administrador não executivo da TAP e como Secretário de Estado do Turismo, o que não o impede de exigir ao Governo de António Costa celeridade nas decisões - por exemplo do novo Aeroporto de Lisboa – ou menos burocracia, nomeadamente no acesso aos apoios de que as empresas precisam, em consequência da pandemia.

E a propósito do aumento de número de casos de Covid-19, admite que pode ter efeitos no setor, mas também lembra que agora sabemos mais do que há dois anos, para enfrentar o problema.

Depois destes dois anos negros por causa da pandemia e agora, apesar da guerra na Ucrânia, há sinais de retoma no turismo português, há cada vez mais turistas um pouco por todo o lado. As restrições foram aliviadas e o resultado é uma nova escalada de casos, com a ministra da saúde a pontar para 60 mil/dia no fim do mês. Tendo em conta esta situação, teme um retrocesso no controlo da pandemia e o impacto na recuperação do setor, que está a começar? Seria avisado regressar a algumas medidas restritivas, ainda que leves, para evitar males maiores?

Estamos, de facto, confrontados com uma nova fase da pandemia. Mas também é verdade que hoje sabemos mais do que sabíamos há dois anos. Estamos com um plano de vacinação muito ativo, que envolve já nesta fase uma nova vacina para determinados estratos da população. E quero acreditar que isto vai obviamente continuar.

A minha perspetiva ou a nossa – AHP – é que estamos a sentir uma recuperação sustentada mês após mês. Obviamente que um fator desta natureza pode eventualmente ter alguma consequência. Mas eu também não quero antecipar em grandes tendências, até porque não sabíamos no início do ano da guerra na Ucrânia e fomos confrontados com ela. Atualmente há um conjunto de aspetos e movimentos que vêm atualizando a nossa vivência. Apesar disto, o turismo tem mostrado uma resiliência muito forte.

Portanto, nem sequer as máscaras obrigatórias para alguns espaços com mais gente?

Nós tivemos algum turismo, ainda menor, o ano passado e estávamos todos de máscara. Portanto, também não quero colocar uma grande tensão. O que eu queria sobretudo sublinhar é a disponibilidade para que a economia do turismo se articule com os cuidados de saúde. E nisso estamos muito empenhados. Os nossos associados, sobretudo no quadro do programa CLean&Safe, feito entre o Turismo de Portugal e o Ministério da Saúde, tiveram a capacidade, mês após mês, de ir atualizando aquelas que eram as recomendações do Ministério da Saúde. E portanto, já há algum caminho feito.

E agora, apesar de termos uma guerra, as pessoas querem viajar. E como é óbvio, não é por bons motivos, mas acha que alguma desta boa recuperação no turismo nacional, efetivamente, se deve também à escolha de Portugal em detrimento de outros destinos, que estarão provavelmente mais próximos da zona de conflito?

Eu acho que seria eventualmente injusto para o caminho muito bonito que Portugal percorreu nos últimos anos. As características que levaram a que Portugal fosse considerado, fosse premiado à escala global, como o melhor destino turístico para uma opção de lazer ou para uma opção de negócios, não se destruíram. Pelo contrário, tivemos oportunidade de as reforçar em variadíssimas dimensões.

A notícia que tivemos a semana passada da Comissão Europeia, dizendo que Portugal lidera o crescimento económico em 2022; e depois, quando procuramos perceber a razão desse crescimento, o turismo aparece como a primeira razão para que esse crescimento aconteça, é digamos, a consequência natural daquilo que vínhamos fazendo até 2019. Interrompemos dois anos por causa da pandemia. Acho que é algo que nos deve orgulhar e nos deve deixar satisfeitos.