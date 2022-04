A sombra do KGB em Portugal. Quatro diplomatas vão jantar, três são espiões

O arquivo Mitrokhine

Em março de 1992, Vasili Mitrokhine, antigo arquivista do KGB em Moscovo durante décadas, escapou-se até Riga, na Letónia, e foi bater à porta da embaixada do Reino Unido. Na mala transportava dezenas folhas com transcrições e notas sobre várias ações de espionagem e contraespionagem da ex-União Soviética no exterior. Mas em casa, enterrados no solo da sua Dacha (casa de campo), tinha muitos mais milhares de papéis iguais àqueles. E alguns diziam respeito a Portugal.

Mitrokhine regressou à Rússia e em novembro de 1992, juntamente com a família e o resto das suas notas, foi extraído do país pelo Mi6 – os serviços secretos do Reino Unido. Já em 1999, juntamente com o escritor e académico Christopher Andrew, publicou o livro “O Arquivo Mitrokhine - O KGB na Europa e no Ocidente”.

O tomo com mail de mil páginas dedicava apenas três a Portugal, mas algumas das revelações fizeram mossa. A principal novidade era que Álvaro Cunhal, líder do PCP, havia reunido com o principal agente do KGB, Svyatoslav Fyodorovich Kuznetsov (nome de código LEONID), em Lisboa, meses depois da revolução. O encontro decorrera numa “casa segura” do PCP.

E a segunda mais importante era que o PCP havia ajudado o KGB a tirar do país milhares de documentos oriundos da sede da PIDE/DGS: mais precisamente, cerca de 500 quilos de papéis, com informação sensível relativamente a outros países da NATO. (Até hoje, o PCP nega que estas informações sejam verdadeiras.)

Na época, as revelações “foram assumidas com a leviandade do costume”, diz historiador e jornalista José Milhazes, que já se debruçou sobre o envio de arquivos portugueses para a Rússia no livro "Cunhal, Brejnev e o 25 de Abril". Oleg Kalugin, antigo diretor do KGB, chegou a afirmar publicamente que a extração dos arquivos da PIDE “foi uma das grandes operações dos serviços secretos soviéticos”, lembra.

“Os testemunhos que foram dados em vários órgãos de comunicação portugueses sobre a forma como esse arquivo foi levado para a Rússia seriam suficientes para isto ser um caso sério de investigação judicial. Porém, tudo se resumiu a um pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros de informação à Rússia, inquirindo se algum arquivo havia sido levado. E claro que os russos responderam que nada, que não fizeram nada, como era expectável”, diz ainda Milhazes.

Em 2016, o jornalista Paulo Anunciação, do “Expresso”, consultou o arquivo Mitrokhine e trouxe novos detalhes à superfície. Ficou-se a saber que em 1980, o KGB chegara a ter 14 agentes em Lisboa; alguns estavam no país como jornalistas, mas a maior parte, claro, eram diplomatas. O posto era chefiado J. K. Semenychev, então primeiro-secretário da embaixada da URSS em Portugal. Foi também notícia que Octávio Pato, deputado e candidato nas eleições presidenciais de 1976 do PCP, mantivera encontros mensais com o posto do KGB. E que o PCP recebera dinheiro da Rússia já depois da revolução.

O Governo português “nunca se dedicou a sério a tentar perceber como e porquê o PCP recebia tanto dinheiro do bloco comunista. Já há provas mais do que evidentes e documentos publicados, e alguém devia perguntar, à luz da lei do financiamento dos partidos, como é que o PCP conseguia receber aquele dinheiro”, diz Milhazes.

A investigação publicada no “Expresso” revelou ainda os nomes de alguns jornalistas portugueses e de uns quantos diplomatas nacionais, como possíveis colaboradores do KGB. (Todos rejeitam qualquer ligação aos serviços secretos russos).

Seixas da Costa não contesta a autenticidade dos dados compilados por Mitrokhine, mas admite ter ficado com dúvidas sobre alguns relatos. Os espiões “têm que vender” a informação que recolhem. “Podem ter alguma proatividade e alguma inventividade naquilo que foi a conversa tida”. Por outras palavras: será sempre difícil definir onde começa a verdade e onde termina a sombra.